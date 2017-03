Mirova, filiale de Natixis Asset Management dédiée à l’investissement socialement responsable, est heureuse d’annoncer que son fonds fermé BTP IL, dont la levée de fonds a été finalisée en Septembre 2016, a participé au projet de conception, réalisation et exploitation du réseau numérique très haut débit de type Réseau d’Initiative Public (RIP) de deuxième génération sur le Département de la Savoie. Le contrat de Délégation de Service Public, signé le 27 juillet 2016 et pour une durée de 25 ans, permettra aux habitants et aux entreprises savoyardes de disposer des meilleures offres de services sur fibre optique proposées par les opérateurs commerciaux nationaux et locaux. Le projet prévoit le déploiement d’une tranche ferme d’environ 74 000 prises FTTH (fibre optique jusqu’au domicile) ainsi qu’une tranche conditionnelle complémentaire.

Une société dédiée au projet (THD73) a été créée pour l’occasion et rassemble au sein de son actionnariat des acteurs de premiers plans industriels et financeurs de l’aménagement numérique auprès des collectivités : le Fonds BTP IL (55%), Axione et Bouygues Énergies & Services (15%) et la Caisse des Dépôts (30%). En complément des fonds apportés par ses actionnaires, THD73 bénéficie de facilités de crédit arrangés et souscrites par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, qui est également Agent et Teneur de comptes.

« Il s’agit du second investissement de BTP IL dans le secteur du très haut débit, réalisé dans la continuité du projet Aisne THD. Cet investissement permettra le déploiement de la fibre dans la totalité des zones moins denses du département de la Savoie, » déclare Guillaume Faroux, Directeur du fonds BTP IL, avant d’ajouter : « Les enjeux sont importants et conditionnent fortement la compétitivité économique, la cohésion sociale et la qualité du cadre de vie pour le département. »

Gwenola Chambon, Responsable de l’activité fonds infrastructures généralistes de Mirova, réagit également : « Le fonds BTP Impact Local est un outil d’investissement dédié aux projets d’infrastructures publics locaux et responsables, au service des PME en France et le projet THD73 répondait parfaitement à notre stratégie. Nous sommes d’autant plus heureux d’avoir pu concrétiser notre premier co-investissement avec notre partenaire de longue date, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. »

Catherine Grandjean, Directrice des Financements Structurés chez Caisse d’Epargne Rhône Alpes, déclare : « La Caisse d’Epargne Rhône Alpes participe activement au financement des grands projets d’infrastructures régionaux. Compte tenu des enjeux de la fibre pour le département, il était donc important pour nous d’arranger la dette d’un tel projet. Intervenir dans ce projet aux côtés du fonds BTP Impact Local, dont la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est un des souscripteurs étant encore plus satisfaisant. »