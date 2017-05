Le Château de Roquehort, datant du début du XIXe siècle et comprenant son propre lac privé et plus de onze hectares de terrain, sera mis aux enchères par Concierge Auctions, une maison d’enchères de propriété de luxe prisée des célébrités et des vendeurs les plus exigeants du monde entier. Le château et son domaine seront vendus le 22 juin au meilleur offrant en collaboration avec Joanne Davey de French Character Homes.

Situé parmi les vignobles historiques, qui faisaient autrefois partie du domaine, la propriété a été construite en 1811 pendant la prospérité économique du premier empire de Napoléon. Bénéficiant d’une façade symétrique classique, le château se trouve derrière son propre lac privé, alimenté par des sources naturelles. Avec quatre grandes salles de réception, un grand escalier entouré de galeries et neuf suites, chacune comprenant sa propre cheminée, le château exhale le style du XIXe siècle.

Bien qu’ancré dans l’histoire, la propriété a néanmoins été portée aux normes attendues par les acheteurs les plus exigeants d’aujourd’hui, avec une piscine chauffée, un jacuzzi, une salle de cinéma, un gymnase et un sauna. Le château a récemment été rénové, avec une nouvelle toiture, le nouveau câblage et une restauration des planchers pour permettre aux acquéreurs d’acheter en toute tranquillité. Le domaine comprend également un chalet d’une chambre, une maison d’été et deux grandes granges, une opportunité idéale pour créer un espace de vie supplémentaire.

Le domaine est situé à neuf kilomètres de la ville de Monein, historiquement désigné par Henry IV comme « le Paris du Béarn ». La ville pittoresque de Pau est accessible en 30 minutes, d’où un aéroport offre jusqu’à dix vols par jour vers Paris et d’autres capitales européennes. Les montagnes enneigées des Pyrénées sont visibles depuis le château et offrent un excellent domaine skiable et un accès facile vers l’Espagne, avec San Sebastian à une heure de route de la propriété. Biarritz et la côte atlantique sont également accessibles en une heure, offrant de nombreuses possibilités de loisir et de culture.

Charlie Smith, conseiller européen de Concierge Auctions, commente : "L’architecture néoclassique du château permet des pièces lumineuses et spacieuses aux dimensions généreuses, ce qui en fait une maison idéale pour se ressourcer. Les points de vue à travers les vignobles et la chaîne de montagnes spectaculaire des Pyrénées sont idylliques, et malgré sa situation isolée, le domaine est très bien situé pour voyager en Europe et au-delà, avec plusieurs grands aéroports du sud de la France et du nord de l’Espagne à proximité".

La propriété sera vendue au meilleur offrant aux enchères le 22 juin. Elle est actuellement cotée à 2,945 millions d’euros et se vendra aux enchères sans réserve. Concierge Auctions effectue actuellement des pré-visites du Château de Roquehort.