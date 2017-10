Perfect Corp., développeur des applis beauté, leader de l’industrie, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé une levée de fonds de 25 millions de dollars au premier tour de table avec China Creation Ventures et rejoint par Yuanta Asia Investment, Extol Capital et CyberLink Corp. Le financement sera utilisé pour poursuivre le développement de la suite d’applis populaires de Perfect Corp. qui utilisent la réalité augmentée (RA) et l’intelligence artificielle (AI) pour transformer la façon dont le consommateur apprécie et interagit avec les produits de beauté.

Plus de 500 millions de téléchargements de ses applis et un véritable engouement autour du potentiel de la RA et de l’AI permettant de révolutionner la manière dont le consommateur essaie et achète les produits de beauté, ont permis à Perfect Corp. de collaborer avec plus de 150 marques internationales telles que Estee Lauder, Yves Saint Laurent, L’Oréal Paris, MAC Cosmetics et Macy’s.

« En un peu plus de deux années, Perfect Corp. s’est retrouvée en position de tête dans l’industrie immense et toujours en évolution que celle de la beauté », déclare Zhou Wei, directeur associé de CCV. « Ce qu’Alice et son équipe ont mis en place sur une période aussi courte est extraordinaire et notre investissement est le reflet de notre confiance en l’impact qu’ont les technologies novatrices de Perfect Corp. et qu’elles seront des éléments clés dans la définition d’une expérience nouvelle de la consommation, toujours plus agréable pour les amateurs de beauté. »

« Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec un groupe d’investisseurs qui partage notre vision d’aller au-delà des modèles existants de la beauté afin d’offrir une expérience de la consommation à la fois rafraîchissante et excitante », a déclaré Alice H. Chang, CEO de Perfect Corp. « L’investissement de capitaux permettra un développement encore plus poussé de nos applications à la pointe de la technologie qui a attiré l’attention des plus grandes marques du monde de la beauté, des vendeurs, des experts en maquillage et de la presse du monde entier ».