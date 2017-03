Le cabinet de conseil Alpha FMC (Financial Markets Consulting), dédié aux acteurs de la gestion d’actifs et de la banque privée, ouvre un bureau à Genève pour offrir ses services en Suisse. Fondé en 2003 au Royaume-Uni, il est déjà présent aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en France et au Luxembourg. Alpha FMC accompagne ses clients sur des sujets de Stratégie Corporate, Organisation, M&A, Transformation Digitale, Sélection et implémentation de systèmes.

Société de consulting spécialisé en Asset et Wealth management, Alpha FMC a remporté pour la deuxième fois consécutive en 2016 le prix du consultant de l’année à la 12e cérémonie des Funds Europe Awards. Elle mettra à disposition des acteurs du marché suisse son expérience acquise auprès de quelque 130 institutions financières à travers le monde, dont les trois quarts des 100 premières mondiales.

Le bureau est dirigé par Nicolas Cherbuin. De nationalité suisse, Nicolas a passé 10 années au sein du groupe EFG International, où il a assumé des responsabilités dans des départements variés (opérations, risques, projets, finance…) sur plusieurs continents, avant de piloter pendant 3 ans les projets stratégiques de Meeschaert, groupe familial français spécialisé dans la gestion privée et la gestion d’actifs.

A l’instar des autres bureaux d’Alpha FMC, l’équipe suisse s’appuiera localement sur la plateforme des 180 consultants spécialisés du groupe, qui prennent d’ores et déjà une part active aux missions actuellement en cours. Facilitée par une structure actionnariale unique pour l’ensemble des implantations du groupe, cette capacité à constituer des équipes internationales intégrées ad hoc permettra au bureau suisse de combiner une forte connaissance des enjeux locaux et une expertise éprouvée sur l’ensemble des mutations auxquelles fait face l’industrie de la gestion d’actifs et de la banque privée.

« Notre ambition est d’accompagner les acteurs locaux, qu’ils soient asset ou wealth managers, à réinventer leur proposition de valeur et à optimiser leurs processus internes, dans un contexte de profondes mutations du marché », explique Nicolas Cherbuin. Ces missions solliciteront l’ensemble des savoir-faire historiques du cabinet, qu’il s’agisse de la mise en place d’outils digitaux performants, de stratégie de distribution, de data management et de big data ou encore d’organisation technologique en matière d’investissements (PMS/OMS/EMS).

« Nous nous réjouissons de faire profiter nos clients suisses des recettes du succès des gestionnaires d’actifs et de fortune, que nous avons élaborées aux côtés de nos clients internationaux. Nous sommes confiants dans notre capacité à les adapter localement, afin que l’industrie financière helvétique continue à occuper une place de premier plan », commente Luc Baqué, CEO Europe du cabinet Alpha FMC.

« La Suisse est un marché de premier plan dans l’univers de la gestion d’actifs et de la gestion de fortune et nous sommes ravis d’accueillir Nicolas Cherbuin en tant que directeur général d’Alpha Suisse. L’ouverture d’un bureau en Suisse représente une étape clé de notre expansion européenne et mondiale », commente Euan Fraser, CEO du groupe Alpha FMC.