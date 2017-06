La galerie commerciale, développée par Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, pour le compte de Delta Immo, le fonds immobilier dédié à la MAIF, accueillera en juillet une des rares boutiques physiques de l’enseigne AM-PM, marque de décoration du Groupe la Redoute. La boutique présente la particularité d’avoir conservé lors de ses travaux, un mur vestige du XVIème siècle.

Ce nouveau passage commerçant a été inauguré en octobre 2016. Il relie le Passage Pommeraye, classé monument historique et très apprécié des nantais, à la rue Santeuil. Il offre ainsi au centre-ville de Nantes une surface commerciale de qualité avec des enseignes originales orientées Art de la Table, Maison et Loisirs. Alors que Orange était présent dès l’ouverture, depuis, Nespresso, Sostrene Grene, Bialetti, Le Monde du Macaron, Le Creuset et Batt and Blou ont rejoint la Galerie et Le Passage Pommeraye.

Ces enseignes ont été séduites par une implantation en centre-ville à proximité d’un monument historique, portée par une architecture contemporaine et épurée. SCC, en charge de la commercialisation, précise qu’il reste aujourd’hui 3 cellules à commercialiser.