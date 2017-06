L’alliance du numérique et des conseils des professionnels du droit ont été les ingrédients clés de sa réussite très rapide. Soutenue par la BPI via une bourse French Tech, et accompagnée par le réseau d’accélération PFactory, cette jeune pousse du Pays d’Aix vient donc compléter l’offre du Groupe Up’n BIZ, qui possède, entre autres, CLIC Formalités, pionnier des formalités en ligne et sur le marché des Legal Tech.

Cette intégration n’est pas le fruit du hasard. : « J’ai rencontré Jérôme Tarting, Président-Fondateur d’Up’n BIZ au cours d’un événement French Tech (Aix-Marseille). Nous avons tout de suite senti qu’il y avait de belles opportunités à travailler ensemble. domaine legal propose des services juridiques, pour les Pros, et Up’n BIZ, tous les services pour aider les entrepreneurs à se lancer. Il y avait là une évidence, facilitée par le dynamisme, la convivialité et l’efficacité de son l’équipe ». Témoigne Nathalie Magdeleine, co-fondatrice de domaine legal.

Avec cette acquisition, le Groupe Up’n BIZ entend renforcer sa position dans le domaine des Legal Tech, un secteur émergent qui répond aux préoccupations des entrepreneurs et à une tendance forte du moment.

C’est donc l’occasion pour Up’n BIZ d’asseoir sa stratégie de développement. « Nous faisons un second pas très important dans les Legal Tech, après l’acquisition l’année dernière de CLIC Formalités, pionnier sur ce marché. Avec domaine legal, c’est une des marques les plus compétentes du paysage qui vient renforcer notre offre. Et avec notre expertise du digital et de l’industrialisation de process en ligne, on atteint l’équilibre parfait pour être sur le marché des legal tech : Historique + Expertise + Digital ». Explique Jérome TARTING, Président fondateur du Groupe Up’n BIZ.

Au-delà, le Groupe Up’n BIZ prend une nouvelle dimension dans le giron des PME aixoises et françaises, puisque cette acquisition porte désormais son nombre de salariés à 40 et il ambitionne enfin d’atteindre plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici la fin 2017.