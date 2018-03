Cession de la filiale assurance à Sanlam

Après plusieurs mois de négociations, Sanlam, partenaire de SAHAM depuis février 2016, augmentera sa participation dans le capital des filiales assurance du groupe SAHAM (Saham Finances), pour passer de 46,6% à 100%, au terme d’un accord conclu jeudi dernier.

Sanlam, premier groupe d’assurance en Afrique avec une capitalisation boursière de 16 milliards de dollars, entend ainsi renforcer son positionnement sur le continent avec cette transaction.

SAHAM, qui a amorcé en 2010 son développement stratégique en Afrique, est aujourd’hui présent à travers 35 compagnies d’assurance dans 26 pays.

Cette acquisition d’un montant de 1 milliard 50 millions de dollars, a été conclue sur la base d’un prix de SAHAM Assurance Maroc à 1450 dirhams par action.

Cette opération est assujettie aux accords des différents régulateurs concernés, et donnera lieu, conformément à la réglementation boursière marocaine, au lancement d’une offre publique d’achat sur les titres de SAHAM Assurance Maroc, société cotée à la Bourse de Casablanca.

Au terme de ces opérations, SAHAM aura drainé un total de 1,7 milliards de dollars d’investissements étrangers depuis 2012.

Rachat des parts de Wendel dans le groupe SAHAM

Dans une optique de transformation en Fonds d’Investissement, le groupe SAHAM a procédé à une simplification de son actionnariat en rachetant les parts du groupe Wendel (France), lequel a permis d’accélérer de manière substantielle la diversification du groupe lors de son entrée en 2013.

Transformation du groupe SAHAM en Fonds d’Investissement Panafricain

Fort d’une riche expérience accumulée sur le continent, et désireux de la mettre au service de projets d’envergure, le groupe SAHAM a entamé ce jour sa transformation en Fonds d’Investissement panafricain, avec l’ambition de renforcer davantage sa position d’acteur stratégique continental.

Cette opération permettra de renforcer l’impact du groupe SAHAM, actif dans plusieurs secteurs et qui, depuis sa base marocaine, compte plus de 14.000 collaborateurs.

Des acquisitions stratégiques sont en cours et devraient être annoncées prochainement.

M. Moulay Mhamed Elalamy, porte-parole du groupe SAHAM déclare : « L’ADN du Groupe SAHAM réside en sa capacité à fédérer des investisseurs internationaux de premier plan, tels que la Banque Mondiale, Kingdom Zephyr, Abraaj, Allianz, Bertelsmann, Wendel et plus récemment le groupe Sanlam. Dans le cadre de sa transformation en Fonds Africain, SAHAM attirera désormais de nouveaux partenaires, pour franchir un nouveau cap, et investir ainsi dans des métiers d’avenir, accélérateurs de développement pour notre pays et notre continent. »

M. Ian Kirk, Directeur Général du groupe Sanlam déclare : « Nous nous réjouissons de renforcer notre investissement au Royaume du Maroc, qui constitue une formidable plateforme continentale aux portes de l’Europe, et qui jouit de la stabilité institutionnelle et macro-économique. Nos investissements aux côtés du groupe SAHAM constituent un véritable modèle gagnant de partenariat interafricain. Nous espérons réaliser ensemble d’autres projets d’envergure à l’avenir. »