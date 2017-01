Les nouveaux Associés-gérants rejoignent le Collège dans le but de poursuivre le développement du Groupe à travers ses trois lignes de métiers : clientèle privée, asset management et services technologiques & bancaires.

Le Groupe Lombard Odier annonce la nomination d’Annika Falkengren et de Denis Pittet au titre d’Associés-gérants.

« Ces deux nominations s’inscrivent dans une perspective de croissance du Groupe Lombard Odier à long-terme », a déclaré Patrick Odier, Associé-gérant senior du Groupe. « Nous sommes très honorés d’accueillir deux personnalités particulièrement complémentaires. Annika Falkengren apporte une expertise reconnue dans la direction d’une institution financière européenne de premier ordre. Pour sa part, Denis Pittet a contribué de manière significative au développement commercial de la banque au cours des 20 dernières années. Ces deux nominations constituent une marque de confiance importante à l’égard de notre stratégie, de notre modèle d’affaires et de notre vision à long terme. »

Annika Falkengren, actuellement Présidente et Directrice générale (CEO) de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), rejoindra le Groupe Lombard Odier en juillet 2017 en tant qu’Associée-gérante, basée à Genève. Annika Falkengren a rejoint SEB en 1987 pour y réaliser une remarquable carrière, aboutissant à sa nomination en tant que Présidente et CEO de SEB en 2005. Reconnue comme l’une des dirigeantes d’institution financière les plus respectées en Europe, elle est également Présidente de l’Association suédoise des Banques.

« Je suis très honorée de rejoindre un Groupe avec des valeurs familiales fortes et des perspectives résolument internationales », a affirmé Annika Falkengren. « Je crois fermement au modèle de gouvernance différencié de Lombard Odier, qui a joué un rôle prépondérant dans l’évolution du Groupe au cours des 221 années de son histoire. »

Denis Pittet accèdera en janvier 2017 à la fonction d’Associé-gérant. Denis Pittet a rejoint le Groupe en 1993 en qualité d’avocat, avant d’exercer durant de nombreuses années la fonction de Group Legal Counsel. Il rejoint l’unité clientèle privée en 2015, avec la responsabilité du département des gérants de fortune indépendants et celle des services de planification patrimoniale, qu’il élargira dans les domaines de la gouvernance familiale et de la philanthropie. Denis Pittet est devenu Associé commanditaire du Groupe en 2007. Il est également Président du Conseil de la Fondation Philanthropia, une fondation abritante permettant d’accompagner les projets philanthropiques de clients sur le long terme.

« Mon objectif sera de maintenir un niveau de service privilégié pour les clients de Lombard Odier », a ajouté Denis Pittet. « Nous ne pratiquons qu’une seule activité, celle de servir nos clients, avec un modèle qui place l’indépendance au cœur de toutes nos réflexions. »

Après 20 ans d’engagement en faveur du Groupe, Anne-Marie de Weck, Associée-gérante, a pris sa retraite au 31 décembre 2016. Elle a rejoint la Maison en 1997 pour reprendre la direction du service juridique, puis celle de la clientèle privée. Associée-gérante depuis 2002, Anne-Marie de Weck a contribué de manière décisive au développement stratégique des activités de clientèle privée.

« Nous souhaitons remercier très vivement Anne-Marie de Weck de son engagement majeur au service de nos clients. Nous lui sommes très reconnaissants d’avoir accepté de conserver un lien étroit avec le Groupe en restant un membre du conseil d’administration de notre Banque en Suisse. Dans ce rôle, Anne-Marie de Weck continuera de s’impliquer dans la définition des orientations stratégiques et la supervision des activités opérationnelles de la Banque », a déclaré Patrick Odier.

En juillet 2017, le Collège des Associés du Groupe Lombard Odier se composera de Patrick Odier (Associé-gérant senior), Christophe Hentsch, Hubert Keller, Frédéric Rochat, Hugo Bänziger, Denis Pittet et Annika Falkengren.