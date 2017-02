Situé Chemin des Sablières, la résidence, « Villa Anastasia », construite par le Groupe Gambetta, se compose de 3 immeubles qui comptent au total 61 logements (dont 20 locatifs sociaux) et 72 places de stationnement. Les travaux débuteront en mars pour une livraison prévue pour le 4ème trimestre 2018.

Conçue par DP Architecture, les appartements, de 2 à 4 pièces, sont agrémentés de vastes terrasses. « Villa Anastasia » répond à la nouvelle règlementation RT2012, pour garantir un confort optimal et permettre aux habitants de maîtriser au mieux la consommation d’énergie.

Les deux pièces sont vendus à partir de 168 000 €, les trois pièces à partir de 220 000 €, et les quatre pièces à partir de 310 000 €.

Une résidence parfaitement bien située

La résidence « Villa Anastasia » jouira d’un emplacement idéal à Nice avec la proximité du Pôle Universitaire de Droit et de Sciences Politiques, des lycées et collèges, sans oublier le Tennis Club du Parc Impérial et la piscine du Piol. Elle est également proche du centre-ville, des commerces et de tous les transports.