Ce programme immobilier de 4 bâtiments comprend 68 logements dont 33 appartements et 14 maisons duplex en accession, 21 logements locatifs sociaux et 83 places de stationnement. Livrée en novembre 2017, il s’agit de la première opération menée par l’agence Gambetta de Marseille.

Un ensemble résidentiel aux inspirations marines

Le programme « Le Domaine des Beauprés » tient son nom du mât de beaupré, le mât majeur d’un navire. Cela ramène aux origines nautiques des lieux où est érigée l’opération.

Dessinés par le cabinet d’architectes Roccaro Architectes, les bâtiments, d’un ou deux étages, proposent de petits ensembles où les appartements sont combinés, assemblés, superposés, afin de s’approcher de l’habitat individuel.

Les logements collectifs, du T2 au T4, disposent tous d’un espace extérieur (jardin, terrasse, balcon) sans vis-à-vis et chaque maison d’un jardin extérieur. Organisé de façon concentrique, le programme libère en son centre un vaste espace qui accueille une aire de jeux commune.

Le programme répond à la réglementation RT 2012.

Marignane, 100 ans d’histoire dans l’aéronautique

Connue pour son aéroport international, Marignane se situe à équidistance de Marseille et d’Aix-en-Provence. La ville, avec ses 100 ans d’histoire dans l’aéronautique, a mis en place un ambitieux plan de préservation de son centre historique. La ville développe également ses équipements de loisirs et de services et propose de nombreuses festivités.