Alors qu’un quart des faillites d’entreprises est encore dû aujourd’hui aux retards de paiement, le Groupe Finexkap propose depuis début 2015 une solution innovante de cession de factures à la carte. Le concept : faciliter l’accès des TPE / PME à la trésorerie grâce à un financement en quelques clics, sans engagement de durée ni de volume.

Une solution qui a convaincu des milliers d’entreprises

En deux ans et demi d’existence, plus de 5 000 entreprises ont sollicité le Groupe Finexkap et plus de 500 d’entre elles sont devenus clientes pour un total de plus de 15 000 financements octroyés. Et vraisemblablement, l’usage est addictif puisque plus de 80% des clients utilisent le service de manière récurrente et 55% l’ont adopté comme première source de financement court terme. Ainsi, le Groupe Finexkap a franchi en juillet dernier la barre emblématique des 100 millions d’euros débloqués pour irriguer l’économie réelle.

« Nos résultats prouvent que les TPE et PME sont à la recherche de solutions innovantes pour financer simplement et rapidement leur trésorerie. Nous leur apportons le soutien dont elles ont besoin pour poursuivre leur développement et faire aboutir leurs projets », commentent Arthur de Catheu et Cédric Tessier, dirigeants fondateurs du Groupe Finexkap.

Une success story de la Fintech française

Cette montée en puissance a notamment été soutenue par des partenariats stratégiques que le Groupe Finexkap a su nouer avec des acteurs clés. Quelques mois après son lancement, la société signait ainsi avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. En septembre 2016, elle a lancé un fonds d’investissement dédié au financement de la trésorerie des PME aux côtés d’ACOFI Gestion. Plus récemment, elle a annoncé un partenariat avec Sage, leader sur le marché des solutions intégrées de comptabilité, de gestion commerciale et de paie.

« Notre volonté est d’aujourd’hui continuer à faciliter la connexion de notre solution à d’autres logiciels de facturation et de comptabilité mais aussi à des places de marché B2B », complètent Arthur de Catheu et Cédric Tessier, dirigeants fondateurs du Groupe Finexkap.

Distingué par de multiples récompenses [1], le Groupe Finexkap s’affirme aujourd’hui comme un acteur incontournable du financement alternatif à l’échelle nationale mais aussi européenne. La société prévoit en effet l’extension de ses services dans plusieurs pays européens au cours de l’année prochaine.