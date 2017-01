Acteur solide et engagé, le Groupe Crédit Mutuel Nord Europe investit en immobilier d’entreprise dans la région : 161 millions d’euros pour plus de 63 000 m² depuis 5 ans.

Par ailleurs, il commercialise, depuis 2011, des biens neufs auprès de particuliers au travers de l’agence immobilière du Crédit Mutuel : 2 311 logements, pour une valeur de 396 M€.

Par son dynamisme, il contribue à la création de valeur et d’emplois au sein de son écosystème.

2016 a été une année record sur le plan immobilier et le Crédit Mutuel Nord Europe a largement participé à cette dynamique.

Production immobilière et solutions d’investissement ciblées pour le compte de ses clients

Le Crédit Mutuel Nord Europe, via sa filiale de gestion d’actifs La Française, crée et propose des solutions d’investissement pour ses clients.

Les actifs immobiliers actuellement en portefeuille et situés dans la région Hauts-de-France se répartissent de la manière suivante :

Nous avons l’ambition d’accompagner davantage encore l’investissement immobilier sur nos territoires dans une logique toujours plus responsable et performante et avons confiance en l’avenir indique Eric Charpentier, Directeur Général du Crédit Mutuel Nord Europe