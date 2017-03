Le FRR a lancé le 21 février 2016 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de services d’investissement capables d’assurer une gestion d’adossement de flux ou « cash-flow matching » en investissant majoritairement dans des titres financiers émis par l’Etat français, tels que des Obligations Assimilées du Trésor Français (OAT) et des Bons du Trésor. Par ailleurs, les prestataires sélectionnés devront être capable d’optimiser le rendement global de l’adossement du passif du FRR jusqu’en 2024.

A titre purement indicatif, le FRR estime que le montant global des encours donnés en gestion pour le mandat, pourrait être fixé à cinq (5 000 000 000) milliards d’euros et devrait diminuer mécaniquement selon la chronique des passifs.

Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres restreint.

Le FRR pourra attribuer jusqu’à trois (3) mandats de gestion.

Chaque mandat du présent marché sera conclu pour une durée de six (6) ans avec possible reconduction pour une période d’un (1) an.

Les sociétés de gestion intéressées ont jusqu’au mardi 28 mars 2017, 12h00 heure de Paris, pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le règlement de la consultation.

L’ensemble des documents liés à cet appel d’offres sont disponibles sur la plate-forme dédiée : http://marches.fondsdereserve.fr