Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) a sélectionné Allianz GI et Amundi pour gérer deux fonds monétaires de 335 M€ chacun à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. CM-CIC AM a par ailleurs été sélectionné comme gérant back up.

Les caractéristiques de ces fonds monétaires sont identiques à celles des fonds monétaires gérés par CPR AM, Groupama AM et Candriam qui conservent leur mandat.

Les cinq gérants ont ainsi pour mandat d’investir les 2,2 Mds€ d’actifs monétaires (sur 3,6 Mds€ d’actifs totaux) du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution en respectant les objectifs premiers définis par celui-ci, à savoir la liquidité et la sécurité.