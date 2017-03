SELF II [1], réservé à certains investisseurs institutionnels répondant à la définition de « Well Informed Investors » [2], vient de réaliser son 4ème investissement avec une participation de 35 M€ dans le financement d’un portefeuille de commerces en France. Le Fonds totalise 105 M€ d’investissements soit plus du quart des capitaux levés.

La transaction porte sur un financement senior d’un portefeuille de 11 commerces en France situés à des adresses prestigieuses à Paris, Lyon, Marseille, Cannes et Saint-Tropez.

Ces commerces sont loués à des grandes marques du luxe (Dior, Prada, Yves Saint Laurent et Chanel) ou à des enseignes internationales de la cosmétique et du prêt-à-porter (Marionnaud, Sephora et H&M).

Arnaud Heck, co-head de la plateforme de dettes immobilières, déclare : « Ambassadeurs est notre deuxième investissement dans le secteur du commerce et notre deuxième en France. Nous visons un rythme d’investissement soutenu offrant une diversification de transactions importante pour notre Fonds compte tenu des opportunités actuellement en cours d’analyse et ce, avec un risque estimé limité que démontrent la LTV [3] moyenne sur le portefeuille à environ 60% et le ratio de couverture d’intérêts à plus de 300%. »

Cyril Hoyaux, co-head de la plateforme, précise : « Nous considérons qu’Ambassadeurs est une rare opportunité d’entrer dans un financement dont le sous-jacent est un portefeuille de commerces haut de gamme avec des localisations prestigieuses, des locataires de grande qualité et une structure de financement adéquate. Nous estimons que le couple rendement risque est attractif pour nos investisseurs et totalement en ligne avec l’objectif de rendement légèrement supérieur à 2% visé pour SELF II ».