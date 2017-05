Le Fonds PREDIREC Leasing Stratégique a réalisé fin décembre 2016 une première opération espagnole pour un montant de plus de 6 M€ auprès d’un groupe spécialisé dans la production de cartons à partir de fibres recyclées, un des leaders sur le segment en Espagne. Ses produits sont destinés principalement au secteur agro-alimentaire.

Plus récemment, une opération de sale and leaseback sur les lignes de production françaises et espagnoles du Groupe URSA a été mise en place pour un montant de 6,3 M€. Le Groupe URSA, fabricant de laine minérale et de polystyrène extrudé, est un acteur majeur du marché de l’isolation en Europe. Son siège social est basé à Madrid, il a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de près de 500 M€ sur 13 sites de production répartis dans 8 pays.

C’est avec l’industriel agro-alimentaire Lacrem, spécialiste de la production et de la vente de glaces, gâteaux et pâtisseries notamment sous sa marque phare « Farggi », que le Fonds PREDIREC Leasing stratégique a signé récemment une troisième opération espagnole de sale and leaseback pour un montant de 12 M€. Cette opération permet par ailleurs de compléter le portefeuille du fonds avec l’entrée d’une seconde opération dans le secteur « Food and Beverage ».

A ce jour, le Fonds PREDIREC Leasing Stratégique a financé 16 entreprises, implantées dans plusieurs pays européens (France, Allemagne, Belgique et Espagne) et opérant dans divers secteurs d’activité (automobile, papier, emballage, énergie, sidérurgie, agroalimentaire …).

Elles devraient être rejointes au cours de l’année par d’autres ETI dans les univers de la verrerie/arts de la table, de la sidérurgie et de l’industrie du bois, dont les dossiers sont d’ores et déjà en cours d’analyse.

« En soutenant les projets de croissance et d’investissement des PME et ETI, le fonds intervient au cœur même du tissu économique et ouvre des perspectives à de nombreuses PME/ETI industrielles en Europe. » se félicite Nolwenn Simon, Directeur du Fonds pour ACOFI Gestion.