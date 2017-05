Le groupe injecte 20 millions d’euros dans cette nouvelle start-up interne. L’application mobile « Max » proposera, à terme, un large ensemble de services de banque et assurance, de conciergerie et de conseil personnalisé. Didier Ardouin est nommé Directeur général de « Max »

Après avoir été précurseur ces dernières années en s’associant très tôt à différentes Fintechs (Younited Crédit, Leetchi, Grisbee, Yomoni…) lui ayant notamment permis, de renforcer sa connaissance du marché et d’élargir son éventail de solutions technologiques et bancaires, le Crédit Mutuel Arkéa crée aujourd’hui sa start-up. Le groupe disposera ainsi de sa propre plateforme digitale, agrégatrice de services financiers et extra-financiers pour répondre à une attente grandissante des consommateurs en matière de simplicité, de fluidité et d’efficacité.

Cette plateforme qui prendra la forme d’une application 100 % mobile, conçue comme un « assistant personnel » du quotidien, sera téléchargeable gratuitement et mise à la disposition de tous les consommateurs souhaitant accéder aux différents services proposés, quelle que soit leur banque.

Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa commente : « Pionnier dans la réinvention de l’univers bancaire, le Crédit Mutuel Arkéa affirme une nouvelle fois sa longueur d’avance en proposant un service qui va bien au-delà des services bancaires et financiers. Notre Fintech « Max », que nous avons voulu créer en interne et doter de moyens importants, va nous permettre de proposer une expérience utilisateur totalement innovante au service d’un large public. »

Rendre service au quotidien avec une application « tout-en-un » : Banque/assurance, conciergerie et conseiller personnalisé

Bien au-delà des seuls univers de la banque et de l’assurance, « Max » mettra à disposition de tous les consommateurs un panel de services « du quotidien » très large, incluant :

les services bancaires et assurantiels traditionnels (ex : gestion de budget, agrégation de tous les comptes bancaires de l’utilisateur, carte agrégatrice « tout-en-un » et compte « Max » ;

des services de conciergerie et à la personne (ex : services à domicile comme le ménage ou le baby-sitting, organisation d’événements ou de voyages…) ;

du conseil personnalisé (ex : renégociation de crédit, optimisation des assurances, choix de placements bancaires, investissement immobilier et encore beaucoup d’autres pistes…).

Dans sa version initiale téléchargeable dès le 1 er septembre 2017, l’application comprendra l’agrégation des comptes bancaires, les services de conciergerie et le conseil personnalisé.

Un mois plus tard, dès le 1er octobre 2017, l’offre sera élargie avec un compte de paiement et surtout une carte bancaire originale et exclusive, regroupant en un seul support toutes les cartes bancaires détenues par le client.

Un écosystème de start-ups associé

Pour fournir ce condensé de services originaux, le Crédit Mutuel Arkéa aura combiné dans « Max » les outils qu’il a déjà lui-même créés mais aussi les services des partenaires avec lesquels il a choisi de s’associer. Il s’agit notamment des nombreuses start-ups et Fintechs avec lesquelles le groupe est associé et qui ont déployé des savoir-faire reconnus en matière d’excellence dans la fluidité de l’expérience client, de la pertinence de la réponse au besoin du consommateur ainsi que de la performance technologique.

Un conseil totalement impartial

« Max » garantira une totale impartialité dans ses recommandations, y compris en matière financière, patrimoniale ou budgétaire. Ainsi, une proposition d’assurance automobile ou de crédit pourra provenir d’un concurrent du groupe Crédit Mutuel Arkéa si celle-ci apparaît être la plus adaptée aux besoins du client.

Le meilleur de l’humain et du digital

« Max » combinera à la fois l’écoute et le conseil d’une équipe, basée en France, disponible via un chat 24h/24 et 7j/7 et des recommandations personnalisées établies à partir des données communiquées par le client.

Didier Ardouin, Directeur général de « Max » ajoute : « Le modèle que nous allons proposer est totalement inédit ! Nos équipes vont offrir un service expert, accessible au plus grand nombre et entièrement gratuit qui permettra à l’utilisateur de gagner du temps et de l’argent. Notre ambition est de faire de notre réelle impartialité et du soin que nous allons apporter à la protection des données de nos clients les moteurs d’un niveau de confiance jamais atteint dans une relation commerciale. »