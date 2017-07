Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit ses investissements dans les fintechs et annonce l’acquisition de 80 % du capital de Pumpkin, dont l’application mobile facilite les transferts d’argent entre proches. Les cofondateurs, Constantin Wolfrom, Hugo Sallé de Chou et Victor Lennel, restent actionnaires et garderont une totale autonomie dans la conduite des activités. La prise de participation majoritaire du Crédit Mutuel Arkéa s’accompagne d’un investissement de 15 M€ sur trois ans pour accélérer le lancement d’une néobanque mobile.

Créée en 2014, l’application Pumpkin, disponible sous iOS et Android, permet d’effectuer simplement et en toute sécurité des paiements en peer-to-peer. Aux transferts d’argent s’ajoute une expérience communautaire, inspirée des codes des réseaux sociaux, qui permet aux utilisateurs de partager entre eux des commentaires associés à leur opération. A ce jour, Pumpkin compte plus de 250 000 utilisateurs et la communauté double tous les six mois. L’application a franchi le cap des 5 millions d’euros de transactions par mois.

Le lancement d’une néobanque mobile dès fin 2017

La prise de participation majoritaire de 80 % du Crédit Mutuel Arkéa s’accompagne d’un investissement de 15 M€ sur trois ans. Pumpkin disposera ainsi des moyens nécessaires pour lancer, avant la fin de l’année, sa néobanque mobile, destinée en priorité aux millenials (16-28 ans). Il s’agira d’une solution « mobile first » qui proposera à terme une offre bancaire complète avec émission de cartes de paiement personnalisées et collaboratives, émission de RIB, intégration d’un gestionnaire de finances personnelles pour gérer son budget…

Une expertise renforcée pour le Crédit Mutuel Arkéa

Pour le Crédit Mutuel Arkéa, cette opération confirme son engagement auprès des précurseurs de la banque de demain. En accompagnant Pumpkin, le groupe bancaire entend rester à la pointe de l’innovation, de la technologie et des usages, notamment sur le marché très concurrentiel des services de paiement, dans un contexte de dématérialisation et désintermédiation rapide.

L’investissement du Crédit Mutuel Arkéa s’inscrit dans le prolongement de l’acquisition de Leetchi et la prise de participation au capital de plusieurs fintechs, dont Linxo, Yomoni, Grisbee, Vivienne Investissement, Masuccession.fr et Fluo. Avec cette opération, le Crédit Mutuel Arkéa mise plus que jamais sur la complémentarité offerte par ces nouveaux acteurs. D’ailleurs, Pumpkin s’appuie déjà sur l’expertise technique et financière de deux filiales du Crédit Mutuel Arkéa : Mangopay et Monext.

Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Nous sommes très heureux d’accompagner Pumpkin et ses dirigeants-fondateurs, dont nous partageons l’enthousiasme et l’audace. Les fintechs, comme Pumpkin, ont démontré leur capacité à répondre aux nouveaux besoins d’usage et de mobilité des clients, grâce notamment à des interfaces fluides et simples qui améliorent l’expérience client. Avec Pumpkin, que nous connaissons bien, nous avons l’ambition de poursuivre la transformation de nos métiers, avec le lancement d’une néobanque mobile à destination des millenials en Europe. Au Crédit Mutuel Arkéa, nous avons la conviction que la collaboration entre les acteurs traditionnels et les fintechs est créatrice de valeur ajoutée. »

Constantin Wolfrom, Hugo Sallé de Chou et Victor Lennel, co-fondateurs de Pumpkin, ajoutent : « Depuis presque 3 ans nous nous sommes attelés à une mission simple : démocratiser le paiement mobile entre particuliers. Concentrés sur le besoin et l’usage, nous n’avions pas réalisé dès le départ que nous créions une Fintech. Rapidement, nous avons été plongés dans un univers riche et passionnant partagé entre conventions et innovations. Dans cet écosystème, le Crédit Mutuel Arkéa et ses équipes nous sont apparus comme un vaisseau hybride. C’est la puissance d’un acteur traditionnel au service d’une vision novatrice et ambitieuse. Pour nous, ils ont tout compris et leur confiance nous donne les capacités de devenir le leader de ce nouveau marché. »