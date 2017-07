Le Bitcoin est devenu la devise la plus performante du second trimestre, sa valeur ayant plus que doublé depuis le début de l’année. En janvier 2016, un Bitcoin valait environ 430 dollars américains. Une année et demi plus tard, au début du mois de juillet, le cours de la devise valait environ 2 500 dollars. De nombreux investisseurs s’intéressent au Bitcoin en raison de son envolée, mais peu d’entre eux comprennent véritablement le fonctionnement de la monnaie virtuelle. Le Bitcoin a certes créé des opportunités mais il a dû surmonter des obstacles avant d’émerger. Les investisseurs devraient l’analyser avec prudence.

Le Bitcoin est une "crypto-monnaie" générée par une technologie de stockage et de transmission d’informations appelée Blockchain. Il est essentiel de pouvoir faire la distinction entre les crypto-monnaies telles que le Bitcoin et la technologie sous-jacente du Blockchain. Le Bitcoin est un réseau de paiement décentralisé. Il s’agit d’une version électronique de l’argent liquide qui permet d’effectuer des paiements et des virements en ligne sans intermédiaires. Le Blockchain, pour sa part, représente aussi une base de données qui contient l’historique de tous les échanges financiers. Il s’agit d’un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable. Cette base de donnée est partagée et les utilisateurs peuvent vérifier la validité de chaque transaction. De nombreux experts pensent que cette technologie pourrait changer l’avenir de l’industrie financière. Blythe Masters, à qui l’on attribue généralement la création du CDS (credit default swap), est convaincu que l’arrivée du Blockchain est comparable à l’émergence d’Internet au début des années 1990.

De nombreux investisseurs considèrent le Bitcoin comme une source de diversification des investissements, même si les crypto-monnaies restent très volatiles. Les transactions en Bitcoins sont irréversibles, car aucun intermédiaire ne peut bloquer leur déroulement. Chaque utilisateur possède un "portefeuille" virtuel et les transactions suivent une méthode transparente. Des nouveaux Bitcoins sont créés toutes les dix minutes par un processus de « minage ». Le minage est une compilation de transactions dans des blocs virtuels. Lorsqu’un mineur finit de compiler une série de blocs, il est récompensé par des Bitcoins pour avoir traité les transactions et sécurisé le réseau. Toute personne ayant une connexion Internet et le matériel approprié peut devenir un mineur. Seuls 21 millions de Bitcoins seront créés mais cela ne limite pas le développement du Bitcoin car il peut être divisé en sous-unités. Sans passer par le processus de minage, les investisseurs peuvent se procurer des Bitcoins sur des plateformes de change.

Obtenir des Bitcoins ressemble à l’achat de devises traditionnelles. S’il existe plusieurs moyens pour s’en procurer, ce sont les Bourses de Bitcoins qui restent le plus sûres. Lors du choix des plateformes de change en ligne telles que Bitsquare ou Coinbase, il est recommandé d’effectuer une étude comparative en termes de crédibilité, de sécurité, de confidentialité et de contrôle des fonds.

L’utilisation du Bitcoin comme système de paiement présente de nombreux avantages. Les transactions sont possibles n’importe où dans le monde, à n’importe quel moment et avec n’importe quelle contrepartie. Les frais demeurent relativement faibles par rapport aux systèmes traditionnels. Il s’agit également d’un réseau de paiement sécurisé et transparent : chaque utilisateur peut vérifier les transactions inscrites dans le livre comptable virtuel. Il n’y pas d’intermédiaire : ni banque centrale ni gouvernement. Le Bitcoin est une monnaie flottante déterminée uniquement par l’offre et la demande. Le système ne contient aucune information personnelle sur ses utilisateurs. Le système fonctionne avec deux adresses virtuelles : une "clé publique" et une "clé privée". L’envoi de Bitcoins à une clé publique est accessible à tous, mais seul l’utilisateur connaissant la clé privée peut dépenser des Bitcoins. Bien que les autorités aient soulevé des inquiétudes concernant le Bitcoin et les activités illégales, la monnaie virtuelle n’est pas totalement anonyme – le Bitcoin laisse des empreintes dans les blocs virtuels - et sera probablement soumis à des régulations futures.

Un certain nombre de défis majeurs existent concernant l’expansion du Bitcoin. La crypto-monnaie est acceptée par relativement peu d’entreprises, même si de nombreuses multinationales, telles que Whole Foods ou Microsoft (Windows Store), commencent à l’accepter. La volatilité du Bitcoin est également un inconvénient majeur. Les crypto-monnaies n’ont pas de valeur intrinsèque, puisqu’elles ne sont pas fondées sur un actif sous-jacent, comme les réserves d’or. Le cours du Bitcoin peut être sensiblement affecté par certains évènements ponctuels en raison du faible nombre d’utilisateurs – comparé aux devises traditionnelles – et de la faible profondeur de marché. De plus, comme toute monnaie, le Bitcoin pourrait également perdre toute sa valeur si certaines circonstances économiques advenaient, comme l’hyperinflation par exemple. Même si le Bitcoin représente actuellement plus des deux tiers du volume de monnaies virtuelles, les devises concurrentes, telles que l’Ethereum, émergent rapidement et menacent son expansion.

Bien que le Bitcoin ait dépassé les 2900 dollars en juin 2017, nous recommandons aux les investisseurs de considérer le Bitcoin avec prudence. La volatilité et la concurrence croissante entre les différentes crypto-monnaies représentent des enjeux fondamentaux. De plus, il est extrêmement difficile de valoriser les crypto-monnaies. Nous pensons également qu’une partie du succès récent du Bitcoin résulte de l’excès de liquidité généré par les politiques monétaires accommandantes des principales banques centrales. A notre avis, le cours du Bitcoin pourrait pâtir du resserrement monétaire aux Etats-Unis et en Europe.

Nous croyons que le Blockchain, la technologie qui génère le Bitcoin, représente une réelle avancée. Pour les investisseurs prêts à investir dans un secteur en évolution permanente, une exposition à de nouvelles technologies comme le Blockchain représente une solution intéressante qui permet de participer aux tendances qui dessineront le paysage économique de demain.