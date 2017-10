Le 3ème closing du fonds Senior European Loan Fund II (SELF II), conseillé par la plateforme de gestion de dettes immobilières de AEW et Natixis Asset Management – deux filiales de Natixis Global Asset Management - porte le total des capitaux levés pour ce fonds à plus de 500M€ dont près de la moitié investis dans 8 créances immobilières

Le fonds SELF II [1], lancé au printemps 2016, dépasse les 500M€ levés2. La plateforme de dette immobilière a désormais levé plus de 1 milliard d’euros depuis sa création.

SELF II a réalisé cet été 3 nouveaux investissements dans des financements de commerces en France, Allemagne et Pologne, de data centres en France et en Italie et de la tour CB16 à la Défense. Au total, le montant investi s’élève à 250M€ pour 8 créances, soit 50% du montant levé.

En outre, l’équipe de dette immobilière accueille deux experts : Chaoki Ben Halima qui a rejoint la plateforme début juin en provenance de Generali où il s’occupait de la dette immobilière et Sylvain Deschamps qui, après avoir travaillé plus de deux ans à la Société Générale dans l’équipe des financements immobiliers, avait rejoint AEW pour s’occuper du montage des financements immobiliers pour compte de tiers. Chaoki et Sylvain travailleront sur l’origination et l’analyse des opportunités d’investissement et renforceront par leurs expériences l’expertise de l’équipe. Ils reporteront à Cyril Hoyaux et Arnaud Heck.

Cyril Hoyaux co-responsable de la plateforme de dettes immobilières déclare : « Cette nouvelle levée de fonds confirme la confiance des investisseurs tant français qu’étrangers pour notre classe d’actifs et pour notre plateforme. Nous poursuivons notre stratégie et sommes satisfaits d’afficher des rendements supérieurs aux objectifs. »

Arnaud Heck, co-responsable de la plateforme de dettes immobilières précise : « La plateforme continue son développement à un rythme soutenu sans compromis sur la qualité des actifs ou les processus de sélection et de suivi. Nos trois derniers investissements correspondent à cette approche, avec des transactions en co-arrangement ou en club deals restreints. »