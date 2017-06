En tant que Chief Client Officer, il sera également en charge de développer les activités de levée de capitaux et les relations clients à l’échelle mondiale.

Laurent Ternisien a travaillé à Londres pendant 12 ans en tant que CEO d’IPD, puis Directeur général de MSCI Real Estate (après l’intégration d’IPD à MSCI en 2012). Il a piloté l’expansion de l’entreprise dans 32 pays, l’objectif étant d’élaborer des indices immobiliers et des analyses de portefeuille pour les investisseurs, gestionnaires de fonds et REIT. Plus récemment, Laurent Ternisien avait rejoint l’EPRA en février 2016 en qualité de Senior Advisor.

Au cours des 25 dernières années, il a acquis une connaissance approfondie du marché immobilier et du secteur de l’information financière et développé un solide réseau auprès des investisseurs et gestionnaires internationaux.

« Grâce à son parcours et à sa longue expérience en immobilier, Laurent Ternisien contribuera aux succès de BNP Paribas REIM. Sa connaissance du marché nous sera précieuse dans nos efforts de développement de l’activité à l’international et dans le renforcement de notre position au Luxembourg », explique Barbara Knoflach, Directrice Générale Déléguée chargée de l’Investment Management chez BNP Paribas Real Estate.