Un Fonds de promotion immobilière innovant

Ce 1er Fonds immobilier lancé par 123 IM a pour objet de co-investir aux côtés du groupe Nafilyan & Partners dans des opérations de promotion immobilière résidentielle à Paris et en Île-de-France.

L’objectif est de constituer un portefeuille diversifié de plusieurs projets, avec une structuration offrant une sortie encadrée à horizon 3/5 ans et un rendement cible net de 10%/an [1].

Baptisé NP Expansion, ce Fonds est le fruit d’un partenariat inédit avec Nafilyan & Partners, dont 123 IM soutient le développement depuis sa création.

« Nous avons déjà déployé 14 M€ aux côtés de Nafilyan & Partners, à travers plusieurs club deal immobiliers pour participer aux tours de table d’opérations de promotion. Ce Fonds est en quelque sorte la suite logique de notre collaboration » précise Xavier Anthonioz, Président du directoire d’123 IM.

NP Expansion vise une levée de Fonds de 10 M€ d’ici la fin de l’année 2017.

Un Fonds combinant les expertises d’123 IM et de Nafilyan & Partners

Spécialiste de la promotion immobilière résidentielle à Paris et en Île-de-France, Nafilyan & Partners a été fondé en 2014 par Guy Nafilyan, ex-PDG de Kaufman & Broad France et Bruce KARATZ, ancien Chairman et CEO du groupe américain Kaufman & Broad Home.

A peine plus de 2 ans après sa création, Nafilyan & Partners compte 45 collaborateurs et détient un portefeuille foncier de près de 4 000 logements en promesse de vente.

Nafilyan & Partners met à disposition du Fonds NP Expansion sa solide connaissance des marchés locaux pour accéder aux terrains bénéficiant des meilleures localisations et dans des conditions financières optimales.

Actif dans le secteur de l’immobilier depuis 2010, 123 IM dispose d’une équipe dédiée à la gestion immobilière qui a déjà déployé près de 100 M€ dans ce secteur aux côtés d’une vingtaine de promoteurs partenaires, répartis dans toute la France.

« Initialement présents dans l’accompagnement du développement des promoteurs en fonds propres et dette obligataire, nous avons petit à petit déployé des capitaux directement dans des opérations de promotion, en participant aux tours de table de nos promoteurs partenaires. Grâce au lancement de ce nouveau Fonds, nous avons souhaité faire bénéficier nos clients privés de notre savoir-faire combiné à l’expertise du Groupe de Guy Nafilyan dans la promotion immobilière » poursuit Xavier Anthonioz.

Un marché dynamique avec une stratégie d’investissement sélective et rigoureuse

Le lancement de ce Fonds s’inscrit dans un contexte économique de taux bas et de liquidités abondantes, poussant les investisseurs privés à rechercher du rendement.

Autrefois méconnue et souvent décriée, la promotion immobilière est aujourd’hui un secteur prisé des investisseurs privés pour sa capacité à délivrer des rendements compris entre 10% et 15% sur une période d’investissement courte d’environ 24 mois.

Le secteur de la promotion immobilière bénéficie aujourd’hui d’un bon momentum porté notamment par la baisse des taux d’intérêts, le dispositif Pinel, le renforcement des Prêt à Taux Zéro (PTZ) et plus généralement l’abondance de liquidités incitant les banques à plus de crédit.

« Nous ciblons des projets avec des délais d’écoulement les plus faibles possibles et des taux de pré commercialisation supérieurs à 50%. Nous n’intervenons jamais avant que le permis de construire ne soit purgé de tout recours et que la garantie financière d’achèvement n’ait été accordée par la banque. C’est une approche conservatrice avec un risque maîtrisé à laquelle nous ne dérogeons pas. Nous appliquerons cette même logique dans le cadre du Fonds NP Expansion » conclut Xavier Anthonioz.

Caractéristiques Générales