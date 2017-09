Après un comité de sélection et une étude approfondie sur la faisabilité des projets, Kiosk to invest accompagne deux entreprises dans leur objectif de croissance.

AniMad produit un jeu de société ultra-personnalisable. Son dirigeant, Olivier Guillou, souhaite développer une application de réalité augmentée en lien avec le plateau de jeu. Il réussit la prouesse technique d’adapter le jeu en fonction des structures qui souhaitent le commercialiser et ce dès 100 boîtes commandées.

SM2 Solutions Marines lance Mobireef, un produit clé en main à destination des hôtels de luxe. Il vise à revitaliser les fonds marins pour permettre aux touristes de découvrir la faune. La première installation au sein d’un Club Med est une véritable réussite. La levée de fonds permettra de propulser la commercialisation à l’international.

Kiosk to invest met en lien sur sa plateforme de crowdfunding des entrepreneurs sélectionnés et des investisseurs particuliers et/ou personnes morales. Elle permet de financer des projets de développement d’entreprises, de la start-up à la PME de croissance, via une levée de fonds. Kiosk to invest accompagne investisseurs et émetteurs dans leur démarche. Le but est de faciliter l’investissement dans l’économie réelle et ainsi lui redonner de la valeur et du sens. Toute l’équipe de Kiosk to invest se tient à la disposition des utilisateurs de la plateforme pour les accompagner dans leur démarche d’investissement.