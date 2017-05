L’émergence d’une communauté d’entrepreneurs français de l’étranger

Depuis longtemps, des générations d’entrepreneurs français fondent et développent leurs entreprises et leurs projets hors de France sur des territoires en forte croissance. En partant à l’international, ces entrepreneurs s’éloignent de leur réseau naturel « friends & family » et ont parfois des difficultés à lever des fonds localement.

La nouvelle plateforme d’investissement et de financement pour ces Français expatriés

Fort de ce constat, un groupe d’investisseurs et d’entrepreneurs lance aujourd’hui la plateforme French Partners, dédiée au financement et à l’accompagnement de la communauté dynamique des Français expatriés. French Partners est d’abord un investisseur en fonds propres dans des sociétés fondées localement par des entrepreneurs français de l’étranger et propose également des opportunités de co-investissements à des investisseurs qualifiés souhaitant poursuivre la même stratégie d’investissement.

Un deal-flow d’opportunités propriétaires et variées aux quatre coins du monde

Pour les co-investisseurs de la plateforme, le deal flow de French Partners est généralement exclusif et diversifié par secteur, géographie, type d’actifs et phase de développement de l’entreprise. French Partners cible en particulier les start-ups et les PME en forte croissance à l’international ainsi que certains fonds d’investissement innovants.

Un accompagnement d’actionnaire minoritaire et partenaire sur la durée (5 à 7 ans)

French Partners investit de 1 à 5 millions d’euros en fonds propres par transaction, souvent de façon minoritaire, seul ou en co-investissement avec d’autres investisseurs de renom locaux ou internationaux. French Partners s’engage en investissant au moins 10% (minimum 100k€) du tour de table dans chacune des opportunités présentées sur la plateforme et propose à des investisseurs qualifiés et des family offices de co-investir à ses cotés.

Une équipe expérimentée et un réseau solide

L’équipe est constituée d’investisseurs indépendants, autour d’Emilie Loyer Buttiaux (Directrice Générale, 10 ans d’investissements, Londres, Paris), Nicolas Macquin (16 ans d’investissements, Londres, Paris, Genève), Mickael Ohana (Serial entrepreneur, Paris, New-York, Los Angeles), Benjamin Persyn (10 ans d’investissements, Paris, Hong-Kong), Jean-Marc Jabre (10 ans d’investissements, NYC, San Francisco, Londres) et Guillaume Sagez (10 ans d’investissements, Cologne, Sao Paulo).

La valeur ajoutée de French Partners est son réseau constitué d’une centaine de co-investisseurs qui font partie de la vaste communauté des entrepreneurs français ayant réussi à l’international. Ils partagent leur expérience personnelle et leur réseau dans un esprit constructif et collaboratif.