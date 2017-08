L’évolution de l’Euro/Dollar qui a touché un pic de 2 ans a déjà suscité des interrogations et des frémissements dans un marché qui se prépare pour la vraie trêve estivale. La faiblesse du Dollar a permis un nouveau mouvement à la hausse du marché américain, le DJI a en effet franchi ces jours-ci la barre des 22.000 points.

Les indicateurs de croissance sont positifs et les résultats des entreprises de bonne facture, en général, en Europe et aux Etats unis.

Les taux d’intérêt qui restent bas et la volonté de la FED de ne pas durcir sa politique monétaire sans approche graduelle, sont également des soutiens considérables.

Le Comité d’Investissement estime que le mouvement sur le Dollar, abrupte, pourra marquer une pause et cela donne des opportunités d’investissement que nous allons cueillir côté obligataire, entreprise et émergents.

Les risques concernent aujourd’hui essentiellement la capacité pour l’Administration Trump de mener à terme ses réformes fiscales et alimentent en conséquence des débats de plus en plus sérieux sur le plafond de la dette US, dans un environnement de méfiance et de mise en cause de plus en plus nette de la légitimité de la présidence.

Sans oublier les gesticulations dangereuses d’un dictateur en Asie…

Notre stratégie d’investissement « barbell » (risques assumés / poches liquides) reste donc notre fil rouge et porte ses bénéfices dans les performances.

La position construite sur l’Or, réalisée dans des bonnes conditions, ainsi que la partie obligataire courte terme à faible risque pourront contribuer à protéger les portefeuilles en cas de retour de la volatilité.

Allègement des fonds de performance absolue peu risqués au profit des marchés diversifiés émergents en dollars.