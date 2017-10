1ère plateforme de déménagements en ligne en France, Movinga a bouclé une nouvelle levée de fonds de 13.4 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques Global Founders Capital et Earlybird Venture Capital et des business angels Carlo Kölzer et Gert Purkert. Un nouvel investisseur a également rejoint ce nouveau tour de table, Santo Venture Capital GmbH, une filiale du family office allemand Strüngmann. Avec ce nouvel investissement, Movinga a pour objectif de renforcer sa présence sur ses marchés existants, de s’implanter sur de nouveaux marchés en Europe et d’accroître son développement technologique grâce à la capacité d’innovation de son hub technologique et au recrutement de nouveaux talents.

Plateforme spécialisée dans le déménagement en ligne, Movinga propose une expérience facilitée du déménagement et une offre sur-mesure accessible en quelques clics. Grâce à un réseau de partenaires professionnels certifiés, Movinga offre à ses clients un accompagnement en ligne adapté à tous les besoins et un pricing transparent. Présente en France et en Allemagne, la start-up, créée en 2015 à Berlin, affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros dont plus de la moitié de réalisé sur le marché français, avec 12 000 déménagements effectués depuis le début de l’année 2017, dont 4 000 sur la seule période juillet/août. Depuis sa précédente levée de fonds, Movinga a diversifié son offre en développant des services complémentaires (assurances, fournisseurs d’énergie, etc.) pour devenir un acteur global du secteur du déménagement.

Avec cette nouvelle levée de fonds, la jeune entreprise a pour objectif d’accélérer le développement de son hub technologique. Un développement qui se traduit par plusieurs innovations technologiques visant à simplifier les étapes du déménagement pour ses clients et à optimiser les process de réservation et d’acheminement pour ses partenaires.

« L’industrie du déménagement représente un fort potentiel en termes de digitalisation. C’est d’ailleurs la conviction et le business modèle de Movinga depuis sa création, avec une feuille de route soutenue en matière d’innovations technologiques dans le secteur de déménagement en ligne. Nous sommes convaincus de la pertinence de ce modèle et nous faisons entièrement confiance à Movinga pour déployer cette transformation en profondeur du marché du déménagement. » explique Helmut Jeggle, de Santo Venture Capital.

Le recrutement de nouveaux profils viendra appuyer le développement technologique de Movinga, avec notamment l’arrivée prochaine d’un VP Engineering venu de chez SoundCloud. L’entreprise accueille également un nouveau CFO, Florian Blaschke, et vient de promouvoir Enguerrand Jacquillat au poste de COO. Tous deux seront chargés d’accompagner Movinga dans son expansion et la conquête de nouveaux marchés.

« L’équipe dirigeante a permis à Movinga d’entrer avec succès dans une nouvelle étape de son développement aussi bien sur la performance que sur la qualité du service et la notoriété de Movinga sur ses marchés. Nous sommes pleinement confiants pour le développement futur de Movinga et pour sa capacité à continuer de convaincre toujours plus de clients » explique Hendrik Brandis, cofondateur de Earlybird Venture Capital.

Ce nouvel apport va permettre à Movinga de renforcer sa présence en France et Allemagne en tissant de nouveaux partenariats avec des acteurs locaux. Movinga, qui compte aujourd’hui près de 180 employés, dont plus de la moitié dédiée au marché français et un réseau de 230 partenaires dont 120 en France, a pour ambition d’offrir une offre à 360 degrés à ses clients, grâce au développement de nouveaux partenariats commerciaux venant compléter l’offre existante (fournisseurs d’électricité, opérateurs de télécommunications, etc.). La startup a également pour ambition de pénétrer de nouveaux marchés en Europe, pour devenir l’acteur majeur du déménagement en ligne pan-européen.

« Le secteur du déménagement connaît un bouleversement majeur avec la digitalisation de son activité. Nous sommes convaincus que cette transformation va permettre de répondre aux attentes des 8 millions de personnes qui déménagent chaque année, pour leur apporter une réponse surmesure et adaptée. Dans le futur, d’autres services additionnels viendront compléter l’offre de Movinga et seront disponibles sur notre plateforme comme par exemple la possibilité de changer de fournisseur d’électricité, d’ouvrir une ligne de téléphone ou un contrat avec un fournisseur internet » explique Finn Hänsel, CEO de Movinga.