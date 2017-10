iAdvize est le leader européen du marketing conversationnel. Sa solution détecte les internautes qui ont besoin de conseils pendant leurs achats pour leur apporter une réponse en temps réel 24/7 issue du service client des marques, de chatbots ou d’ibbü, la nouvelle communauté d’ambassadeurs sélectionnés pour leur expertise et rémunérés pour leurs conseils.

En remettant de l’authenticité dans le commerce en ligne, iAdvize génère pour ses 600 entreprises clientes plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires par an.

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à iAdvize d’accélérer son développement autour de 3 axes principaux :

Se déployer aux Etats-Unis avec l’ouverture d’un bureau à Boston dès octobre 2017 ;

Renforcer sa position de leader européen en densifiant les équipes présentes à Londres, Düsseldorf, Madrid et Nantes (siège social) avec 250 recrutements d’ici 2020 ;

Accélérer l’innovation produit en multipliant par deux ses effectifs R&D, afin d’investir massivement dans l’intelligence artificielle et poursuivre le développement d’ibbü, la communauté d’ambassadeurs rémunérés.

« iAdvize est aujourd’hui leader européen. Notre série B de 14 millions d’euros nous a permis d’ouvrir nos bureaux européens et de lancer une extension d’offre majeure avec ibbü, la première communauté d’experts à la demande. Ces experts génèrent plus d’un million d’euros de revenus par semaine pour le compte de nos clients.

Cette nouvelle levée de fonds nous donne les moyens de maintenir un rythme de croissance forte en renforçant nos positions en Europe et de nous lancer efficacement sur les Etats-Unis, nous permettant de viser une position de leader mondial sur le Marketing Conversationnel » précise Julien Hervouët, CEO d’iAdvize.

iAdvize renforce sa position de leader européen et s’implante aux Etats-Unis Les deux premières levées de fonds, dont 14 millions d’euros en 2015, ont permis à iAdvize d’ouvrir rapidement plusieurs bureaux européens : à Londres, Düsseldorf et Madrid. Depuis septembre 2015, l’entreprise a créé 60 postes dont 50% dédiés à l’internationalisation de l’entreprise et à l’accompagnement de ses clients européens.

Aujourd’hui, iAdvize se développe au-delà du continent européen en ouvrant dès le mois d’octobre 2017 un bureau à Boston, avec l’arrivée de collaborateurs du siège et le recrutement de personnes natives.

Ce bureau y exportera son offre, aujourd’hui inédite sur le marché américain : elle est en effet la première plateforme qui propose une gestion fullstack des interactions clients, de la technologie aux ressources humaines avec la communauté d’experts à la demande ibbü.

« L’équipe iAdvize a très vite compris les enjeux et le potentiel de développement à l’international afin d’assoir sa position de leader européen et compter parmi les leaders internationaux. Par ailleurs nous pensons qu’il y a une réelle demande aujourd’hui sur le marché américain pour une offre moderne software de marketing conversationnel enrichie d’une communauté d’ambassadeurs permettant pour une marque de mettre en place un système de contacts à la demande. Nous pensons donc qu’iAdvize est très bien positionnée sur ce continent pour attaquer et remplacer les acteurs historiques dont les solutions sont désormais vieillissantes » commente Alban Wyniecki, Directeur d’Investissement chez Idinvest Partners.

D’ici deux ans, 250 personnes viendront renforcer les équipes d’iAdvize qui comptent déjà 185 employés et 12 nationalités. Des ingénieurs et commerciaux seront recrutés dont la moitié dans les bureaux étrangers, à Boston et en Europe.

iAdvize annonce également la nomination de Pierre Soria au poste de Chief Revenue Officer. Après avoir passé 7 ans chez Oracle sur des missions commerciales et de management, Pierre Soria a notamment occupé les postes de VP France chez Salesforce.com et VP Europe du Sud chez SuccessFactors.

Poursuivre les investissements en R&D et développer la plateforme ibbü En 2016, iAdvize lançait le service innovant ibbü : une communauté de passionnés, rémunérés pour conseiller en ligne les clients des marques. Un concept qui a déjà séduit en moins d’un an plus de 50 entreprises en Europe, dont de grandes sociétés : Sardegna.com, Cdiscount, Point.P, ManoMano, EDF, Mister Auto, Materiel.net, Voyages-sncf.com ou encore IKKS.

Plus de 12 000 personnes ont souhaité rejoindre la communauté ibbü depuis le lancement et chaque semaine, ce sont 300 passionnés experts qui conseillent les internautes. Avec 90% de satisfaction et un taux de conversion multiplié par 10, ibbü permet aux sites d’offrir un service client 24/7. 100 000 clients bénéficient chaque mois de leurs conseils en direct.

« Nous avons été particulièrement séduits par la vision produit d’iAdvize et sa capacité à innover constamment pour se différencier. Bpifrance est entré au capital en 2015 avec le Fonds Ambition Numérique*, pour financer le lancement d’ibbü. Nous renouvelons aujourd’hui notre soutien à l’équipe afin de l’accompagner dans son développement commercial mais aussi dans le renforcement de sa R&D. iAdvize exploite désormais tout le potentiel de l’intelligence artificielle en permettant d’optimiser le ciblage en temps réel des visiteurs, d’augmenter la capacité de traitement des conseillers et de faire des stratégies chatbots de leurs clients une réalité. » indique Jean Bertin, Directeur d’investissement Large Venture chez Bpifrance.