TravelCar, accompagné par le Groupe PSA et la MAIF, s’implante aux Etats-Unis pour une offre de location de voitures entre voyageurs dans les aéroports de Los Angeles et San Francisco. Les services proposés visent à optimiser l’utilisation du parc automobile existant, la voiture en étant rarement immobilisée devient ainsi une source de revenus supplémentaire pour les propriétaires.

Trois types de services sont proposés aux voyageurs, propriétaires ou locataires de voiture. Les propriétaires mettant leur véhicule à disposition pour de la location bénéficient du parking gratuit. Si la voiture est effectivement louée, le propriétaire est également rémunéré. Une offre est aussi disponible pour les propriétaires qui ne souhaitent pas louer leur véhicule : ils peuvent bénéficier d’une offre de parking à un tarif avantageux. Enfin, les locataires souhaitant disposer d’un véhicule ont accès à un véhicule de particulier à prix réduit - environ 50% moins cher qu’un tarif de loueur traditionnel.

Ce type d’offre est aujourd’hui unique sur le marché américain, qui compte plus de 850 millions de passagers par an. Les aéroports de Los Angeles et San Francisco sont respectivement les 2ème et 7ème plus grands aéroports aux Etats-Unis. De plus, les deux villes se situant à proximité de la Silicon Valley sont propices au déploiement de ces services innovants.

Pour ce lancement, TravelCar vient de finaliser une levée de fonds d’un montant total de 15M€ grâce au soutien du Groupe PSA et de la MAIF. Il s’agit d’un déploiement significatif pour la société française TravelCar, créée en 2012, qui compte désormais plus de 200 agences et 300 000 utilisateurs dans 10 pays européens, avant d’entrer sur le continent américain.

Grégoire Olivier, Directeur des Services de Mobilité du Groupe PSA, déclare : « Nous avons annoncé notre arrivée progressive aux Etats-Unis en proposant, dans un 1er temps, des services de mobilité avec nos partenaires. Nous déployons ces services à l’échelle mondiale pour répondre aux attentes de nos clients. Avec TravelCar aujourd’hui, nous écrivons le début cette nouvelle étape outre-Atlantique ».

Ahmed Mhiri, Fondateur et CEO de TravelCar, déclare : « Avec le soutien du Groupe PSA et de la MAIF, TravelCar franchit une nouvelle étape dans son expansion internationale et part à la conquête du marché américain. Notre offre accompagne les voyageurs de bout en bout : au départ, en leur proposant une solution de parking, à destination avec une solution de mobilité accessible et écoresponsable ».

« Nous sommes heureux d’accompagner nos partenaires dans leur croissance et leur développement, en particulier à l’international lorsque le moment est venu... et celui-ci est venu pour TravelCar ! » confirme Eric Berthoux, Directeur Général Adjoint du groupe MAIF.