Avec le lancement d’IMOXO App, les particuliers auront tout pour gérer la vente de leurs biens de A à Z avec la garantie d’obtenir le meilleur prix : des fonctionnalités pratiques pour chacune des étapes du processus et une méthodologie de commercialisation pour mettre en concurrence les offres d’achat de plusieurs acquéreurs.

Au cœur d’IMOXO App une méthodologie innovante déjà éprouvée : La salle virtuelle de collecte d’offres

Lancé en novembre 2015, le principe de commercialisation d’IMOXO a réinventé la manière d’acheter et de vendre des biens immobiliers. Grâce à une salle virtuelle, tous les acquéreurs intéressés par un bien peuvent soumettre leurs offres au même moment et les augmenter par paliers en fonction de la concurrence. Les vendeurs quant à eux ont la possibilité de comparer tous les dossiers et sélectionner le plus qualitatif - une notion de transparence sans précédent dans le marché immobilier français qui permet d’en finir avec la frustration des négociations sous pression, l’incompréhension et le manque de visibilité.

Initialement destinée aux agents immobiliers, la méthodologie IMOXO a fait ses preuves et affiché des performances sans égal. Après plus de 600 biens commercialisés en partenariat avec les principaux réseaux immobiliers nationaux, la start-up peut aujourd’hui se vanter de ses résultats :

25 jours en moyenne pour obtenir la garantie du meilleur prix

80% de taux de transformation à Paris

1 fois sur 2 le prix final dépasse les attentes du vendeur

IMOXO App, les fonctionnalités autour de la méthodologie !

La start-up française est dans les starting-blocks pour le lancement d’IMOXO App, la seule application qui permettra aux particuliers de piloter chaque étape de la commercialisation d’un bien, en temps réel, en toute transparence, sans intermédiaires et dans un délai court et déterminé.

Grâce à un tableau de bord et six modules complets, ergonomiques et intuitifs, les particuliers auront dans leur poche tous les outils pour gérer l’ensemble du processus, de la publication de l’annonce à la signature de la promesse de vente en passant par la gestion des visites, l’envoi de documentation, et la mise en concurrence des offres.

« Avec les outils numériques, le secteur immobilier est aujourd’hui en mesure de se transformer et devenir à la fois transparent et réactif. Nous sommes fiers de lancer ce nouveau produit. Nous avons la forte conviction qu’il viendra dynamiser le marché et montrer qu’une autre voie est possible » déclare Stanislas Wargny Fondateur et CEO d’IMOXO.

Avec une image renouvelée et en phase avec ce nouveau segment, IMOXO lancera IMOXO App le 30 mars prochain.