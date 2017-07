HostnFly, la technologie de gestion des locations AirBnB

Fondée en mars 2016 par trois amis de longue date, la start-up HostnFly propose à ses clients de gérer la location de leur appartement lorsqu’ils partent en vacances et leur garantit un revenu en amont de la location. Grâce à ses algorithmes de machine learning, HostnFly optimise les prix de location et maximise ainsi les revenus pour les propriétaires.

La startup gère l’intégralité de la location : inscription sur les plateformes de locations saisonnières (Airbnb, Booking.com, etc.), remise des clefs, questions/réponses avec les voyageurs et toute la logistique (ménage, changement des draps, etc.). HostnFly encourage ainsi les parisiens à voyager plus souvent, tout en rentabilisant leur logement.

Une levée de fonds répondant à plusieurs objectifs stratégiques

2017 marque un tournant dans l’évolution d’HostnFly avec des projets d’ouvertures en France et en Europe. L’entreprise prévoit de gérer 1000 appartements d’ici fin 2017 soit environ 40 000 voyageurs accueillis à Paris sur l’année. Pour atteindre ses objectifs de croissance, HostnFly mise sur cette seconde levée de fonds finalisée en juin dernier.

Les 2,5 millions d’euros levés permettront à la start-up de poursuivre son développement à Paris, de recruter une quinzaine de personnes d’ici à la fin de l’année pour continuer d’offrir à ses clients une expérience optimale. Dans un second temps, la start-up parisienne annonce son intention d’étendre ses services à d’autres capitales européennes, telles que Londres dont l’ouverture est prévue pour la fin 2017.

La confiance des investisseurs

« Nous nous réjouissons de la confiance que nous accordent nos différents partenaires. Notre technologie, qui permet de générer des revenus locatifs maximisés, est unique et très innovante. De ce fait, nous avions besoin de fonds pour continuer à la développer afin qu’elle nous donne la possibilité de gérer un grand nombre d’appartements. Cette somme nous permet également de consolider nos équipes opérationnelles et techniques, pour améliorer nos services afin de lever tous les freins liés à la location de son logement pendant une absence » commente Quentin Brackers de Hugo, Président et co-fondateur d’HostnFly.

Les fonds ont été levés auprès de Kerala Ventures, premier investisseur de startups comme Doctolib, et Hopwork, Partech Ventures, qui investit via le fonds Paris Saclay Seed Fund dont il a la gestion, et Kima Ventures, reconnu comme l‘un des fonds d’investissement les plus actif au monde.

« En moins d’un an, HostnFly est devenue la première technologie de gestion des locations AirBnB à Paris grâce à une technologie de pricing complexe et performante. L’ambition exceptionnelle des trois fondateurs et les perspectives du marché nous ont immédiatement convaincu d’investir » déclare Marc Laurent, co-fondateur de Kerala Ventures.

« Nous avons été impressionnés par la performance des algorithmes de HostnFly. C’est un atout majeur, qui donne à la société une vision unique du marché de la location courte durée. La rapidité avec laquelle l’équipe s’est imposée sur le marché parisien n’a fait que renforcer notre conviction ! » déclare Claire Godron, Directrice d’investissement chez Partech Ventures.