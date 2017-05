Après un premier tour de table de 500 000 euros réalisé en décembre 2015, Ector a su gagner la confiance des Fonds Ville de Demain, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), 123 Investment Managers et ses actionnaires historiques, ViaID et Day One Entrepreneurs & Partners. Ensemble, ils investissent 2M€ pour accélérer le déploiement commercial de la start-up en France et à l’international.

Un voiturier privé au service des voyageurs

Leader sur le marché français, la start-up propose aux automobilistes de confier leurs véhicules à un voiturier Ector au « dépose minute » des aéroports et des gares. Le véhicule est ensuite stationné dans des parkings de proximité où il peut bénéficier de services d’entretien : nettoyage, plein d’essence, contrôle technique, révision… A son retour, le voyageur récupère sa voiture au « dépose-minute » pour une restitution rapide. Parce qu’il optimise le remplissage des parkings, Ector négocie des tarifs attractifs et permet ainsi aux usagers de bénéficier d’un prix avantageux.

Simple et pratique, la formule a déjà conquis des dizaines de milliers de voyageurs, qui utilisent Ector aussi bien lors de leurs déplacements personnels que professionnels. Fort de ce succès, Ector s’est implanté dans les principaux hubs français - Paris, Lyon, Nice, Toulouse ou encore Nantes - et inaugurera de nouvelles villes prochainement, à commencer par Marseille et Bordeaux.

Ector a également séduit les grands acteurs du voyage et du transport comme la SNCF et les principaux aéroports Français (Paris Orly, Lyon Saint Exupéry, Toulouse Blagnac) avec qui la start-up a noué des partenariats de distribution. L’objectif est simple : faciliter la vie des voyageurs en proposant des services de mobilité innovants et simples à déployer.

Renforcer les équipes et mettre le cap à l’international

Ce nouvel apport en capital doit permettre à la start-up de renforcer sa position de numéro 1 français et de mettre le cap à l’international. Pour cela, elle prévoit de s’entourer de nouveaux talents commerciaux, techniques et opérationnels pour renforcer sa notoriété et se donner les moyens d’innover en matière d’expérience utilisateur et de gestion de flux.

Pour Manoël-Roy, co-fondateur d’Ector : « L’accès aux gares et aux aéroports est un problème pour des millions de voyageurs dans le monde entier. Avec notre service de voiturier-parking au dépose-minute, nous souhaitons placer l’expérience client, l’humain et la technologie au service des automobilistes. Le porte-à-porte rentre peu à peu dans les réflexes de mobilité et Ector ambitionne de compter parmi les acteurs majeurs de cette évolution. »

Les chiffres d’Ector :

2 ans d’existence

15 gares et aéroports ouverts

250 000 jours de stationnement vendus

2,5M€ de financement récoltés

90 % des utilisateurs recommandent Ector à leurs proches

Pour Edouard Combette, Chargé d’investissement senior chez Bpifrance : « Ector dispose d’ores et déjà de métriques impressionnantes après seulement deux ans d’existence. Nous sommes fiers de permettre à Ector de conforter sa place de leader français sur son marché de services liés à la Ville intelligente et de l’accompagner dans son développement à l’international »

Pour Yann Marteil, Directeur Général de VIA ID : « Nous sommes fiers de la réussite d’Ector, que nous accompagnons depuis ses débuts, au même titre que d’autres startups dans le stationnement intelligent et dans la mobilité urbaine. La particularité d’Ector, c’est de pouvoir constituer un point d’entrée à beaucoup d’autres services liés à l’automobile et la mobilité : entretien, nettoyage, ou tout autre nouveaux services de mobilité (auto-partage..). Les possibilités de partenariats sont nombreuses avec d’autres acteurs de l’écosystème ; c’est notre job chez Via ID de les favoriser »

Pour Michel de Guilhermier, cofondateur de DayOne Entrepreneurs & Partners : « La réussite d’Ector, c’est avant tout la réussite d’une équipe d’entrepreneurs de très grande qualité. Nous investissons avant tout sur les hommes, et devant les talents de cette équipe c’est avec plaisir que nous réinvestissons significativement aux côtés de la BPI et de ViaID. L’équipe peut compter sur notre soutien et notre engagement sans faille pour les aider à bâtir une belle entreprise leader. »