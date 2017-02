Après avoir levé 1,2 millions d’euros en novembre 2015, Artsper, le leader européen de la vente en ligne d’art contemporain, continue son développement en annonçant une nouvelle levée de fonds de 2 millions d’euros auprès de Frédéric Jousset, co- fondateur de la société Webhelp et propriétaire de Beaux Arts magazine.

Une nouvelle étape pour Artsper qui compte augmenter sa croissance sur le marché francophone mais aussi accélérer son internationalisation. Pour atteindre ses objectifs, Artsper va ainsi doubler ses effectifs cette année, en passant de 27 à 50 salariés et part à la recherche de profils de web developers, d’account managers et de product managers.

Fondé en 2013, par Hugo Mulliez et François-Xavier Trancart, la vocation d’Artsper est d’offrir un nouveau canal de distribution et de visibilité aux galeries afin de rendre l’art contemporain plus accessible. Artsper bouscule les codes du marché de l’art, en facilitant la découverte et l’acquisition d’oeuvres d’art contemporain, grâce au digital. En plein boom, le marché de l’art en ligne, estimé à 3,3 milliards en 2015, devrait tripler pour avoisiner les 10 milliards de dollars d’ici 2020, selon une étude Hiscox.

Passionné d’art et d’entrepreneuriat, Frédéric Jousset, co-fondateur de la société Webhelp et propriétaire de Beaux Arts magazine, a été séduit par le concept d’Artsper et a détecté son fort potentiel de croissance : « Ma connaissance et mon réseau du marché de l’art vont permettre à Artsper de pousser de nouvelles portes et de concrétiser de nouveaux projets. Artsper va d’ailleurs, entre autres, développer des synergies importantes avec Beaux Arts. », explique Frédéric Jousset.

Depuis son lancement, Artsper a su fédérer une communauté d’amateurs d’art : des plus novices aux collectionneurs avertis. Avec un catalogue de plus de 40 000 oeuvres d’art présentes dans plus de 1 000 galeries à travers le monde, Artsper est devenu le leader français de la vente d’oeuvres d’art contemporain en ligne.

L’année 2016 a été particulièrement fructueuse pour la start-up, qui affiche un chiffre d’affaire en hausse de 300% et a réalisé en octobre dernier un nouveau record de vente à hauteur de 90 000€.

« La vente d’art en ligne va connaître une très forte croissance dans les prochaines années. Artsper a été l’un des premiers à se positionner sur ce marché, c’est aujourd’hui une marque déjà bien implantée dans l’univers de l’art. Nous avons su proposer un business model pour offrir le plus vaste catalogue d’oeuvres d’art contemporain et des services personnalisés qui s’adaptent aux goûts et aux préférences des utilisateurs. 2017 sera une année charnière pour Artsper, elle marquera un tournant dans notre développement et concrétisera nos ambitions de ces dernières années, résolument tournées vers l’international. » explique François-Xavier Trancart, co-fondateur d’Artsper.