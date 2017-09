Rachat d’OSUDIO et enrichissement du réseau européen dédié à l’expérience connectée.

SQLI vient de conclure l’acquisition d’OSUDIO, un leader du e-commerce présent au Benelux, au Danemark, en Allemagne avec 175 experts couvrant les compétences clés de la discipline.

Créé en 1996, OSUDIO s’est développé sur le segment stratégique du e-commerce en mariant une très solide expertise technologique à un savoir-faire marketing éprouvé. La société a d’ailleurs été élue « #1 best digital agencies in the Netherlands » [1] en 2010, 2015 et 2017.

Cette acquisition apporte une contribution majeure à la stratégie du Groupe SQLI, tant du point de vue de la couverture géographique sur une zone clé que de l’apport de marge.

OSUDIO accompagne des grands groupes dans le déploiement de leur stratégie e-commerce. Parmi les principales références on peut citer Carlsberg, Hoffmann Group, GrandVision, Hansgrohe, Miele, Philips et Intergamma.

UN POSITIONNEMENT CLÉ EN EUROPE DU NORD

Cette acquisition renforce substantiellement l’activité distinctive de SQLI à l’extérieur de la France alors que le semestre a vu en France l’accélération de la transformation du Groupe.

Forte d’un réseau de 9 bureaux dans 6 pays européens principalement en Allemagne, au Benelux, au Danemark et en Suède, OSUDIO a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de l’ordre de 18 M€ et une marge d’EBITDA [2] supérieure à 15%.

En intégrant OSUDIO, SQLI enrichit son réseau européen avec 9 pays couverts et accélère son déploiement en Europe du Nord, territoire principal de conquête du Groupe, avec une complémentarité parfaite et aucun doublon dans le maillage territorial. Le nouvel ensemble disposera également d’une solide capacité d’industrialisation avec des sites de production « nearshore » à Rabat (Maroc), Cape Town (Afrique du Sud) et Valence (Espagne).

L’alliance des expertises de SQLI et OSUDIO fait du nouvel ensemble le 1er intégrateur HYBRIS (Groupe SAP) en Europe et dans le top 3 mondial avec plus de 100 projets déployés sur cette plateforme e-commerce de référence. OSUDIO s’est également positionné comme un acteur de référence dans le PIM (Product Information Management), technologie stratégique de gestion centralisée des catalogues de produits.

3EME ACQUISITION STRATÉGIQUE EN 18 MOIS

L’opération prévoit l’acquisition de 70% du capital d’OSUDIO par SQLI aux côtés des managers qui restent pleinement engagés dans le projet. L’intégration comptable au sein du Groupe SQLI interviendra avec effet rétroactif au 1er septembre 2017. L’acquisition, dont les modalités restent confidentielles, est payée en numéraire et sera immédiatement relutive. Elle donnera lieu au versement d’un complément de prix en fonction des résultats de l’exercice 2017.

Après l’acquisition d’INVENT COMMERCE au Royaume-Uni en avril 2016 et celle, plus récente, de STAR REPUBLIC en Suède (mai 2017), SQLI confirme sa volonté d’amplifier la dynamique de croissance à l’international en complément des développements réussis par croissance organique, notamment en Suisse ou en Belgique.

Ces opérations viennent soutenir la dynamique de croissance robuste déjà visible au 1 er semestre 2017 et offrent à SQLI de nouveaux réservoirs de croissance sur le segment du e-commerce à plus forte valeur ajoutée et les marchés d’Europe du nord les plus profitables.

Didier Fauque, Directeur Général de SQLI, déclare : « Avec l’intégration de OSUDIO au sein du Groupe SQLI, nous avons franchi une étape majeure de notre plan Move Up 2020. Après l’acquisition d’Invent Commerce présente au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, et plus récemment de Star Republic en Suède, cette nouvelle opération nous donne une réelle dimension européenne et nous positionne désormais parmi les 3 plus grands intégrateurs de SAP Hybris, la plateforme e-commerce de référence, dans le monde.

La complémentarité exceptionnelle de nos expertises nous confère une place de choix sur le marché du commerce omnicanal et de l’expérience client. Cet ADN digital que nous partageons, de même que nos valeurs communes, sont autant d’atouts qui nous permettront d’accélérer encore notre développement et de consolider notre ambition d’être un acteur majeur de la construction des plateformes digitales du futur. »

Peter van Reijmersdal, Directeur Général d’OSUDIO, ajoute : « Après 20 ans de croissance continue, nous sommes très heureux de rejoindre le groupe SQLI. Notre alliance va donner naissance à un leader de l’expérience connectée en Europe avec des bureaux dans 9 pays et deux implantations offshore au Maroc et en Afrique du Sud. Nos clients vont bénéficier tout à la fois de nos expertises et de notre capacité d’industrialisation sur les enjeux stratégiques liés à la mobilité, au commerce omnicanal, au big data et au Product Information Management. »