La plateforme fiduciaire de Lyxor, connue également sous la dénomination « LEAP » (Lyxor Enhanced Architecture Program), a doublé ses encours sous gestion l’an dernier pour atteindre 16 milliards d’euros (18,7 milliards de dollars), dans un contexte où les services fiduciaires attirent de plus en plus d’investisseurs du monde entier. Essentiellement destinée aux fonds de pension à l’origine, la plateforme s’est progressivement ouverte aux gestionnaires de fortune, aux fondations et aux compagnies d’assurance en quête de réponses novatrices aux difficultés posées par un environnement de marché complexe et des réglementations exigeantes.

La plateforme fiduciaire de Lyxor vise à donner les moyens aux investisseurs d’atteindre leurs objectifs à travers la mise en place d’une infrastructure et de solutions de gestion répondant à leurs besoins, définis grâce à une approche à la fois collaborative et globale. Elle leur permet de choisir une solution complète ou des modules individualisés, tels que les processus de due diligence des fonds, la construction de portefeuilles, les comptes gérés dédiés le conseil et bien plus encore.

Le cadre de LEAP fait l’objet de développements et d’améliorations continus afin de l’adapter aux besoins des clients et prospects. La forte hausse des encours provient des efforts conjugués de toutes les entités au sein de Lyxor. En particulier, une grande banque européenne, une grande entreprise européenne et un fonds de pension public américain ont confié un mandat de gestion fiduciaire à Lyxor pour la gestion financière de leurs engagements sociaux. Ces partenariats témoignent de la capacité de Lyxor à gérer des systèmes de retraite impliquant des problèmes complexes de gouvernance à l’échelle mondiale.

La plateforme s’est également développée au sein du secteur des assurances en Europe où les compagnies recherchent des solutions pour améliorer les rendements et gérer les risques tout en respectant leurs contraintes réglementaires.

« Les établissements financiers ont de plus en plus recours à l’externalisation de leurs besoins en matière de gestion d’actifs pour se concentrer sur leur cœur de métier. Grâce à son modèle économique associant une plateforme en architecture ouverte à un savoir-faire en matière d’ingénierie, de conception d’infrastructure et de solutions et de gestion du risque, Lyxor est bien positionnée pour tirer parti de cette tendance et agir en tant que conseiller fiduciaire. Dans un environnement où la pression sur les coûts s’intensifie, un gérant d’actifs comme Lyxor doit être en mesure de créer de la valeur pour ses clients tout au long de la chaîne d’investissement », commente Amber Kizilbash, Responsable mondiale des ventes et de la stratégie client chez Lyxor S.A.S.

Lyxor Asset Management Inc., filiale de Lyxor S.A.S. à New York, a été l’un des moteurs de la croissance de la plateforme fiduciaire, y contribuant à hauteur de 50% environ. Lyxor Asset Management Inc. est gérant fiduciaire de l’un des plus importants fonds de pension publics aux États-Unis. « Ces deux dernières années, la demande des fonds de pension a progressé à un rythme soutenu, ces derniers cherchant notamment de nouvelles sources de diversification pour leurs portefeuilles. Cette tendance devrait selon nous se poursuivre. Confortés par les succès enregistrés aux États-Unis et au Canada, nous élargissons progressivement notre clientèle tout en cherchant à pénétrer de nouvelles régions du continent américain », souligne Nathanaël Benzaken, CEO de Lyxor Asset Management Inc.