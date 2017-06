Cette plateforme à architecture ouverte vise à transformer en profondeur l’investissement institutionnel en proposant aux propriétaires d’actifs un moyen plus intelligent, plus simple et moins cher de communiquer avec les gérants tout en offrant à ces derniers l’accès à des capitaux importants à travers le monde. Grâce à son back office centralisé et à son infrastructure de fonds standardisée, AMX évite le dédoublement des coûts et des ressources, caractéristiques du secteur de l’investissement, pour générer des économies d’échelle au profit de tous les intervenants du marché. Ceci, tout en améliorant la transparence et le contrôle des propriétaires d’actifs.

Oliver Jaegemann, Directeur d’AMX, a déclaré : « AMX a introduit la révolution numérique au sein de la gestion d’actifs institutionnelle, c’est la raison pour laquelle les propriétaires et les gérants d’actifs l’ont rapidement adoptée. L’accueil reçu par AMX illustre l’appétit des investisseurs institutionnels pour un marché centralisé offrant aux acheteurs un plus grand choix et un meilleur contrôle. Les gérants se réjouissent quant à eux de pouvoir bénéficier d’une innovation qui leur donne accès à de nouveaux clients et leur permet de se concentrer sur le développement et l’exécution de leurs stratégies d’investissement plutôt que de gaspiller leurs précieuses ressources sur la formulation d’offres à vendre ».

Le développement d’AMX a nécessité un important investissement financier de la part de Willis Towers Watson et s’inscrit dans la continuité de sa stratégie d’entreprise qui vise à construire des solutions axées vers la clientèle et à exploiter des marchés. L’équipe dédiée de plus de 25 personnes continue de se développer pour répondre à la demande que suscite la plateforme. Les capitaux actuellement gérés proviennent de clients de la branche Investissement de l’entreprise, mais son architecture ouverte lui a également permis d’attirer d’autres investisseurs, à la fois au sein de l’entreprise et en externe.

AMX s’adresse aux propriétaires d’actifs institutionnels qui bénéficieront d’économies d’échelle croissantes à mesure que le volume des actifs augmente. Par ailleurs, la plateforme prend en charge le développement d’offres de produits afin que les gérants d’actifs puissent se concentrer uniquement sur l’investissement. Les capitaux actuellement gérés par la plateforme proviennent de clients de la branche Investissement de l’entreprise au Royaume-Uni, où elle a déjà obtenu une licence pour être distribuée aux investisseurs institutionnels, mais grâce à son architecture ouverte, elle pourra également attirer d’autres investisseurs, à la fois au sein de l’entreprise et en externe.

Lancée au Royaume-Uni en février 2017, la plateforme AMX cherche pour l’instant uniquement à offrir un accès efficace et simplifié aux stratégies de fonds de couverture mais d’autres classes d’actifs devraient venir compléter l’offre d’ici la fin de l’année.

AMX a été conçue pour centraliser le processus d’investissement afin de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre et du suivi grâce à :

La réduction des dédoublements de coûts, de ressources et de temps

Des économies d’échelle dans les relations avec les autres prestataires de services, comme les contreparties de marché, les chambres de compensation et les courtiers

Une documentation juridique standardisée

Un reporting plus opportun et plus précis grâce à des données centralisées

Une moindre complexité grâce à une infrastructure standardisée et à un back office centralisé.

AMX propose des prix plus intéressants grâce au pouvoir d’achat de la plateforme en :

Tirant partie des effets d’échelle pour négocier des commissions réduites auprès des gérants d’investissement

Centralisant les frais d’exploitation comme les frais de dépôt et d’administration, réduisant ainsi les charges opérationnelles.

AMX offre un contrôle renforcé aux investisseurs grâce à une fonction indépendante de supervision du risque et à une interface unique pour :