Objectif de l’étude :

Donner une vision d’ensemble du marché de l’épargne salariale ;

Mieux comprendre les caractéristiques et les frais des FCPE ;

Mesurer leur performance et leur maîtrise du risque pour les comparer efficacement dans l’intérêt des salariés qui en bénéficient.

Premiers résultats significatifs : les FCPE monétaires font perdre de la valeur à leurs porteurs de parts.

La performance des FCPE monétaires est devenue nulle ou négative pour 93% des fonds, en 2016.

en 2016. Cette performance moyenne des FCPE monétaires se dégrade (évolution de la valeur liquidative du 1/1/16 au 31/12/16), et est tombée en moyenne à -0,14%, contre -0,01% en 2015.

Seuls 7% des fonds ont affiché une performance positive en 2016.

« La dernière crise financière a totalement déstructuré l’échelle des risques et tous les épargnants ne sont pas encore pleinement conscients de cette nouvelle réalité économique. Comme le montre notre étude, les fonds monétaires ne rapportent plus rien et ont même des performances négatives. Ainsi, les placements réputés sans risque sont devenus des placements risqués qui ne rapportent plus. Pourtant un tiers des encours d’épargne salariale (mais 4,96% seulement chez Eres gestion) restent encore investis en fonds monétaires. » commente Nicolas Vachon, Président d’Eres gestion.

La Semaine de l’épargne salariale est une initiative de place à destination des salariés et des entreprises. Elle se déroule du 27 mars au 31 mars 2017 et a pour objectif de :