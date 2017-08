L’alliance entre les deux sociétés avait été annoncée le 6 mars dernier.

Ces deux sociétés sont très complémentaires : Aberdeen Asset Management est leader sur le marché de la gestion, et Standard Life, leader dans le domaine de l’épargne. Ce nouveau groupe est donc constitué de deux entités et marques reconnues auprès des distributeurs et de la clientèle institutionnelle avec les meilleures plateformes du marché, lui permettant d’accéder à des partenariats stratégiques globaux de long terme. En combinant ses encours, Standard Life Aberdeen se donne les moyens nécessaires pour développer sa croissance et innover.

Avec 641 milliards d’euros sous gestion d’actifs, la nouvelle filiale Aberdeen Standard Investments conserve son attachement commun à une gestion active avec une culture et approche similaire à celle prônée jusqu’à présent, basée sur une recherche fondamentale. Aberdeen Standard Life s’inscrit comme l’un des acteurs les plus important de la gestion d’actifs européen, proposant à ses clients d’accéder à une gamme complète de produits couvrant les actions et obligations sur les marchés développés et émergents, la gestion diversifiée, l’immobilier et les solutions alternatives. La nouvelle filiale regroupe à présent plus de 1000 professionnels de investissement.

L’entité retraite et épargne, Standard Life, compte 4,5 millions de clients, principalement situés au Royaume-Uni avec des opérations en Irlande et en Allemagne. Le groupe se positionne comme un leader sur ce marché dont les engagements de long terme permettent de soutenir différents besoins des employeurs et de leurs employés. Un sixième des auto-adhérents au régime de retraite privé bénéficient des programmes de Standard Life.

Standard Life Aberdeen est présent sur 50 pays et au service de clients répartis dans 80 pays. Sa capitalisation boursière s’élève à 12,1 milliards d’euros.

Keith Skeoch, Chief Executive Standard Life Aberdeen commente : « Le lancement du groupe est l’aboutissement de plusieurs mois de travail et de préparation. Le premier chapitre de l’histoire Aberdeen Standard life plc peut débuter. Notre équipe de direction est en place et prête à prendre ses nouvelles fonctions. Les employés ont fait un travail remarquable nous permettant de réaliser cette fusion dans les temps et nous les en remercions. La coopération et collaboration entre les différentes équipes dont nous avons été témoin démontre une volonté d’intégration et nous aide à construire un groupe visant l’excellence pour satisfaire ses clients, ses actionnaires et ses employés ».

Martin Gilbert, Chief Executive Standard Life Aberdeen ajoute : « Comme toujours, notre priorité se porte sur l’amélioration des performances et du service clients. La fusion va nous permettre d’approfondir et de gagner en compétences en matière d’investissements et renforcera nos connaissances de manière significative à travers les différentes classes d’actifs et zones géographiques couvertes. Nous sommes convaincus que cela produira de nouvelles opportunités et nous permettra d’élargir notre base de clients ».