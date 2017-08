Mis à part quelques turbulences passagères, les marchés financiers ont été exceptionnellement calmes ces douze derniers mois. Les actions sont portées par une tendance stable à la hausse, la croissance économique est solide, l’inflation est faible et les banques centrales conservent leur politique monétaire accommodante. Autant de facteurs qui ont contribué à faire régresser la volatilité des marchés financiers à des plus bas historiques.

Le VIX, indicateur clé de la volatilité du marché actions américain, a évolué autour des 10% pendant la majeure partie de l’année, tandis que la moyenne à long terme du VIX s’approche des 20%.

La volatilité est cyclique, et la politique monétaire un moteur clé

Même si les risques peuvent toujours culminer de manière passagère lors d’événements imprévisibles comme l’actuelle joute verbale entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, la volatilité devrait pour l’instant rester inférieure à la moyenne. La liquidité abondante et la capacité des entreprises à absorber les chocs sont des facteurs clés qui influencent durablement la volatilité des marchés financiers. Le maintien de politiques monétaires accommodantes et la réduction par les entreprises de leur endettement contribuent à la poursuite de ce régime de faible volatilité, accès de volatilité temporaires mis à part. Ceci dit, la volatilité ne dépend pas de cycles et devrait donc augmenter progressivement, dès que nous observerons un resserrement plus durable des conditions monétaires.

Opportunités pour les hedgers et les investisseurs

Les niveaux de volatilité actuellement inférieurs à la moyenne sur les marchés financiers offrent d’intéressantes opportunités pour les hedgers et les investisseurs. La volatilité est un indicateur clé des prix des options : quand elle est faible, les options sont bon marché à l’achat. Les investisseurs inquiets des valorisations des actions suite à la longue reprise peuvent profiter de la faible volatilité pour se procurer une protection à la baisse à faible coût avec des options put ou des structures apparentées.