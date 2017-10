Construit en 1991, l’immeuble compte quatre étages et totalise une surface d’environ 2.000 m² avec 90 places de parking. Il est entièrement occupé par des locataires de qualité parmi lesquels la SNCF, Socrif, Euro Cargo Rail et Eryma International. L’immeuble bénéficie d’un emplacement de premier ordre, au pied du tramway et à 300 m de la gare Bordeaux Saint-Jean.

« Bordeaux fait partie du cercle fermé des métropoles françaises que nous considérons comme les plus attractives pour l’investissement immobilier », a déclaré Olivier Loussouarn, Directeur des investissements de SOFIDY. « Au-delà des rendements locatifs immédiats, nous regardons le potentiel de valorisation des actifs à moyen et long terme et les prix bordelais devraient continuer à être portés par le dynamisme économique et touristique de la ville. »

Gérée par SOFIDY depuis 1999, la SCPI SOFIPIERRE est une SCPI diversifiée qui oriente ses investissements vers les commerces et l’immobilier d’entreprise et mène une stratégie d’acquisition sélective et opportuniste. SOFIPIERRE capitalise plus de 102 millions d’euros sous gestion au travers de plus de 220 actifs immobiliers.

SOFIDY a été conseillé par Maître Pierre Houzelot et le vendeur par l’Etude Torché, Paillard, Avenel. Cette transaction a été réalisée par le Groupe Condate.