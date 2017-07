Le premier immeuble (rue des Reculettes) est à proximité immédiate de la Place d’Italie tandis que le second (avenue Maurice Thorez) bénéficie d’une façade périphérique dans le 13ème arrondissement. Les trois derniers (rue Dareau et Villa Lourcine) sont, quant à eux, situés à proximité de la Place Denfert-Rochereau et au pied du métro reliant le Nord et le Sud de la capitale, ainsi que les deux aéroports en environ 30 minutes.

L’ensemble de ces investissements est composé de bureaux et d’espaces de services représentant 12.000m², conformément à la stratégie de la SCPI. Ils sont loués à des locataires de qualité tels que l’école de commerce IPAG, le groupe immobilier Vilogia ou les services la mairie de Paris …

Ces 5 actifs génèrent un rendement moyen de 4,85% pour un prix raisonnable de 5143 euros/m².

Pierre Capitale a vocation à investir en France et dans l’Union Européenne, notamment en Allemagne. Ces premiers investissements constituent le socle de l’allocation en France. Plusieurs investissements sont en cours de réalisation en Allemagne, notamment dans le secteur des services.