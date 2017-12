Lancée en 2015, la SCPI suscite un intérêt grandissant auprès des investisseurs institutionnels, privés et rencontre également un vif succès auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Avec une stratégie de croissance ambitieuse, elle se fixe en 2018 un nouvel objectif de 80 millions d’euros de collecte supplémentaire.

La SCPI Eurovalys a déjà investi cette année près de 60 millions d’euros dans des actifs allemands de qualité, à Francfort pour 47 millions d’euros acte en main et Mörfelden-Walldorf acquis pour 6 millions d’euros.

Le montant total des investissements s’élève à plus de 110 millions d’euros au total avec les actifs de Cologne, Brême et Wolfsburg. Ces immeubles sont occupés par des locataires de renom et engagés sur des baux de longue durée : Siemens, Altran etc.

Dans cette continuité, la SCPI vient de réaliser une septième acquisition à Essen au coeur de la région Rhin-Ruhr. Construit en 2004, le bâtiment offre une surface de 3 919 m², répartis sur 2 étages. Il dispose de 71 places de parking intérieures. L’actif est entièrement loué à Innogy SE qui regroupe les activités de réseaux et les énergies renouvelables en Allemagne. Inonogy SE est une filiale du groupe RWE, leader du marché de l’électricité en Allemagne. Avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros cette année, la société est présente en Europe et aux États-Unis.

Forte de son positionnement sur le marché des SCPI d’entreprises, Eurovalys souhaite poursuivre son développement afin de répondre à la demande grandissante des investisseurs institutionnels et privés qui souhaitent investir sur une zone attractive comme l’Allemagne.

Elle est distribuée par les équipes commerciales du groupe Advenis, les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), et les banques et assureurs partenaires du groupe Advenis.