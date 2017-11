Achevée en 1992, la tour KUPKA B présente une superficie totale de 19 000 m², au sein de laquelle la SCPI Efimmo s’est portée acquéreur d’une surface locative de 5 487m² (comprenant 1 000 m² de plateaux de bureaux) entièrement louée à un grand nom du secteur bancaire. Elle fait partie d’un ensemble immobilier de bureaux composé de 3 tours (A, B et C) dont les tours A et B sont classées immeubles de grande hauteur.

Avec 2,3 milliards d’euros investis en 2016, le marché immobilier de la Défense a connu une progression de 85 % en un an et représente 15 % des volumes investis en Ile-de-France. Situé dans la continuité du quartier central des affaires, sa position devrait être renforcée par le développement du Grand Paris.

« Depuis 2016, nous observons une diminution de la vacance dans les immeubles de bureaux de la Défense qui va de pair avec l’amélioration économique que l’on peut observer dans le secteur tertiaire, explique Olivier Loussouarn, Directeur des investissements de SOFIDY. Concomitamment à la croissance de la demande locative, les loyers fasciaux pour les actifs de qualité tendent également à progresser. Le taux de rendement « prime » de la Défense s’est établi à 4,50 % AEM fin 2016. »

Créée en 1987, EFIMMO 1 est une SCPI investie majoritairement en immobilier de bureaux qui détient plus de 880 actifs locatifs répartis dans les régions les plus dynamiques du territoire : Paris, Ile-de-France et les métropoles régionales. Avec plus de 1 milliard d’euros sous gestion, le taux de distribution de la SCPI EFIMMO 1 s’élève à 4,83 % en 2016.

Le vendeur était conseillé par l’étude notariale Cheuvreux et l’acquéreur par l’étude notariale VH15 et la société ELAN. Cette transaction a été réalisée par la société ALEX BOLTON dans le cadre d’un mandat co-exclusif de vente avec la société CBRE.