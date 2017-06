Cette opération, d’un montant de 500 millions d’euros, prévoit de financer la partie RATP de trois grands projets :

Ces projets ont l’ambition d’atteindre des objectifs à fort impact environnemental et mettent en valeur les priorités de la RATP en matière de RSE, à savoir : être un acteur majeur de la mobilité durable et de la ville durable, réduire son empreinte environnementale, affirmer sa responsabilité sociale et sociétale.