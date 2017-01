Le 19 janvier 2017, La Mondiale a lancé l’émission d’une nouvelle dette subordonnée en Dollar US. Cette opération a conduit au placement, le 20 janvier, d’une émission de titres subordonnés remboursable de 530 M$ auprès d’investisseurs européens et asiatiques, tant institutionnels que banques privées. Leur très forte demande a permis de resserrer le taux à 5,875% ce qui représente, après couverture de change, un taux d’intérêt en euro très attractif de 3,38%, pour un nominal de 499 M€.

Le Groupe renforce ainsi significativement sa solvabilité : le taux de couverture de solvabilité augmente d’environ 15 points au niveau de La Mondiale et de 10 points au niveau de SGAM AG2R LA MONDIALE [1].

Cette opération confirme la flexibilité financière du Groupe et son attractivité auprès des investisseurs, aussi bien en Europe qu’en Asie.

BNP Paribas, Crédit Suisse et Deutsche Bank ont été les co-arrangeurs et structureurs de l’opération, Crédit Agricole, Natixis et HSBC étaient les joint-lead managers et Allen & Overy, les conseils de l’opération.

Ces titres subordonnés feront l’objet d’une admission sur Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers (AMF).