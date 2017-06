Afin d’accompagner au mieux ses clients à l’international, AG2R LA Mondiale a décidé de renforcer cette collaboration dans le domaine de la retraite internationale en distribuant désormais les produits assurés par Zurich Eurolife S.A.

Dans ce cadre, La Mondiale Europartner, filiale luxembourgeoise d’AG2R LA Mondiale, annonce aujourd’hui l’accord conclu avec Zurich Eurolife S.A., concernant le transfert de son portefeuille de plans internationaux de retraite, prévu au cours du second semestre 2017, sous réserve de l’approbation du régulateur luxembourgeois, le Commissariat aux assurances.

Cette collaboration va permettre à AG2R LA Mondiale de continuer à offrir à ses clients et à ses partenaires des solutions adaptées pour la couverture retraite de leurs expatriés et de leurs salariés internationaux.

En tant que partenaire français du réseau Zurich Global Employee Benefit Network, AG2R La mondiale propose les programmes internationaux de « pooling » et de « captives » en prévoyance et en santé depuis de nombreuses années. Le renforcement de la collaboration entre AG2R La mondiale et Zurich complète l’offre commune destinée aux clients et à leurs conseillers en France.

Fabrice Sauvignon, Directeur général de La Mondiale Europartner, déclare : « C’est une excellente nouvelle pour nos clients qui vont profiter de ce transfert auprès d’un leader du marché de la retraite internationale ayant plus de 30 ans d’expérience. Zurich va mettre à leur service son avance considérable en matière de savoir-faire digital et de qualité de service ».

Xavier Nevez, CEO of Zurich Eurolife S.A., déclare : « Je suis enchanté de cette collaboration avec AG2R LA Mondiale dont les contrats vont être transférés sur notre plan international de retraite. Nous sommes partis de notre contrat phare et avons travaillé étroitement pour améliorer notre offre au bénéfice des clients actuels et futurs. Nous prévoyons une collaboration durable et fructueuse ».