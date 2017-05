La Française, société de gestion d’actifs basée à Paris, poursuit sa stratégie d’expansion internationale aux côtés d’Investeam Canada.

Dans le sillage de cinq années de développement réussi en Europe et plus récemment en Asie avec l’ouverture d’un bureau local à Séoul (Corée du Sud) et près de 1 milliard d’euros d’actifs immobiliers sous gestion pour le compte de clients coréens, La Française a signé un accord de commercialisation avec Investeam Canada. L’objectif du partenariat est de promouvoir l’expertise immobilière de La Française en Europe auprès des investisseurs institutionnels canadiens.

S’appuyant sur plus de quarante ans d’expérience en matière de gestion d’actifs, La Française gère plus de 63 milliards d’euros d’encours, dont 15,3 milliards dans l’immobilier. Le groupe propose une gamme complète de solutions, directes et indirectes, en immobilier d’entreprises à une clientèle institutionnelle en Europe, en Asie, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. La Française propose des stratégies d’investissement Core/Core plus, Value Added et Opportuniste sur les marchés immobiliers français, allemands, britanniques et suédois. En outre, La Française est la première société de gestion de société civile de placements immobiliers en France1.

Philippe Lecomte, CEO de La Française AM International et Directeur du développement international, a déclaré : « La stratégie d’expansion internationale de La Française est ambitieuse. C’est pourquoi, nous souhaitons étendre notre activité au Canada, quatrième plus grand marché de fonds de pension au monde, et sommes prêts à déployer les efforts nécessaires pour créer et entretenir des relations à long terme avec les investisseurs institutionnels locaux. Dans cette optique, nous avons choisi de nous associer à Investeam Canada. Son track record et la qualité et l’expertise de leurs équipes font, pour nous, toute la différence. »

Christophe Vandewiele, Managing Director d’Investeam Canada, a ajouté : « La Française est un nouvel entrant sur le marché canadien ; nous sommes convaincus que l’expertise immobilière de La Française et sa gestion reconnue sauront gagner la confiance des investisseurs institutionnels. »