Afin d’assurer plus de synergies entre ses différents pôles et ses affiliés, La Française réorganise son pôle de gestion Valeurs Mobilières.

C’est ainsi que sous la direction de Pascale Auclair, Global Head of Investments, Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier Laforge prennent en charge respectivement, l’expertise « Fixed Income et Cross Asset » et l’expertise « Equity ».

Jean-Luc Hivert, dix-neuf ans d’expérience de la gestion d’actifs, devient CIO Fixed Income & Cross Asset, responsable de plus de 30 milliards d’euros d’actifs sous gestion et d’une équipe de vingt-six experts. A ce titre, il se voit confier la gestion Cross Asset ainsi que l’activité gestion sous mandat et gestion pilotée du groupe, dont la responsabilité opérationnelle revient à Odile Camblain-Le Mollé.

Jean-Luc a débuté sa carrière en 1997 chez Vega Finance puis chez Cyril Finance comme Gérant Convertibles. Jean-Luc a rejoint La Française des Placements en 2001. En qualité de Co-Responsable Gestion Obligataire, Jean-Luc a innové et contribué au lancement du concept de fonds à échéance, l’un des « key differentiation factors » de La Française.

Il détient un DESS « Finance » de l’Université Paris VI (1996), un MIAGE - « Méthodes Informatiques appliqués à la Gestion d’Entreprise » (1995) ainsi qu’un MASS « Mathématiques appliquées et sciences sociales » de l’Université Paris XII (1993).

Laurent Jacquier Laforge, avec plus de trente ans d’expérience, devient CIO Equities Global, en charge de l’ensemble de la gamme Actions ISR proposée par La Française, la gestion small caps et le suivi des partenariats, au premier rang desquels IPCM société de recherche extra-financière, ou tels que ceux noués avec Alger ou JK Capital Management. En effet, La Française a engagé depuis plusieurs années des partenariats stratégiques avec des sociétés de gestion étrangères spécialisées.

En qualité de CIO Equities Global du groupe et dans l’intérêt de l’investisseur, Laurent Jacquier Laforge identifiera ainsi les potentielles collaborations produits et synergies de recherche.

Laurent Jacquier Laforge a débuté sa carrière en 1985 en tant que Responsable de la Recherche Actions au CCF puis de Svenska Handelsbanken Markets. Après plusieurs expériences au sein de sociétés de gestion telles que CDC Ixis Asset Management ou encore Fortis Investments, Laurent est nommé en 2008 Head of Equities chez Scor Global Investments. Il y passera quatre ans avant d’être nommé Head of Equities à La Banque Postale Asset Management. Laurent a rejoint La Francaise en 2014 et depuis a transformé la gamme de fonds proposée par La Française Inflection Point en y intégrant une nouvelle dimension responsable par la mise en œuvre de la philosophie « Strategically Aware Investing » (SAI) développée par IPCM, la société de recherche londonienne avec laquelle le groupe a noué un partenariat stratégique

Laurent Jacquier Laforge est diplômé DESS-DEA en Economie de l’Université Paris X Nanterre. Laurent est un membre de la SFAF.