Gestion de Patrimoine

Grisbee est un coach financier nouvelle génération, lancé fin 2016, qui s’appuie sur un outil innovant pour accompagner les internautes dans la gestion de leurs finances.

Cet outil, accessible à tous, permet de suivre et piloter l’ensemble de ses finances en un seul lieu et de bénéficier de conseils automatisés. En complément, les conseillers de Grisbee accompagnent les utilisateurs qui le souhaitent dans la mise en place de solutions financières adaptées à leur situation.

Les utilisateurs peuvent ainsi souscrire à tous types de placements financiers via le cabinet : assurances-vie, SCPI, PERP, Groupements Fonciers Forestiers... Grisbee distribue notamment, depuis le 16 décembre 2016, l’assurance-vie 100% en ligne Grisbee Vie, assurée par Suravenir, dont la gestion pilotée est confiée à Carmignac.

Fort de 110.000 utilisateurs et de plus de 1.300 clients, Grisbee a dépassé les 10 millions d’euros d’encours sous gestion en 9 mois d’activité.

Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir, déclare : "Notre partenariat avec Grisbee s’est inscrit dans notre volonté stratégique de continuer à axer notre développement sur le marché du digital et de l’internet, marché sur lequel Suravenir et plus largement le Crédit Mutuel Arkéa souhaitent prendre des positions fortes. Ce partenariat marque aussi un engagement fort pour l’innovation, un engagement fort sur le marché des Fintech. Aujourd’hui, nous sommes très fiers du très bon démarrage de Grisbee Vie marqué par un bon rythme des affaires nouvelles et un très beau montant moyen des souscriptions."

De son côté, Maxime Camus, Directeur Général de Grisbee, commente ces premiers chiffres : "Nous sommes très satisfaits de ces premiers résultats, qui confirment l’intérêt et la confiance générés par notre modèle innovant, qui allie le meilleur de la technologie, avec notre outil Grisbee, et de l’humain, avec nos conseillers financiers. Compte tenu de notre activité actuelle, nous devrions rapidement être en mesure d’atteindre 20 millions d’euros d’encours sous gestion."