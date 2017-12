La Financière de l’Echiquier et le groupe Primonial ont signé, le 30 novembre 2017, un accord dont les termes sont :

La Financière de l’Echiquier se portera acquéreur des activités de gestion d’actifs financiers de Primonial, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset Management (regroupées actuellement sous la marque "Primonial Investment Managers"),

Primonial prendra une participation de 40% de La Financière de l'Echiquier, devenant ainsi un actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier.

Avec cette opération à forte valeur ajoutée, La Financière de l’Echiquier, qui gèrera désormais plus de 10 milliards d’euros d’actifs, conforte sa place d’acteur incontournable de l’Asset Management dans le top 5 des sociétés de gestion indépendantes en France. Elle va également renforcer sa position dans la gestion obligataire et accélérer sa croissance en bénéficiant des larges capacités de distribution de Primonial.

« Avec un partenaire stratégique tel que Primonial, doté d’une importante plateforme de distribution, nous allons accélérer notre activité à destination des clients particuliers et institutionnels. Grâce à l’expertise des sociétés de gestion AltaRocca AM et Stamina AM, qui rejoignent La Financière de l’Echiquier, les investisseurs bénéficieront d’une gamme de fonds encore plus élargie. Par ailleurs, je suis ravi que Christophe Mianné rejoigne La Financière de l’Echiquier en tant que Directeur Général. Son expertise dans notre secteur d’activité est reconnue internationalement » a indiqué Didier Le Menestrel, Président de La Financière de l’Echiquier.

« L’histoire de La Financière de l’Echiquier, la force de sa marque et les performances de ses fonds contribueront de manière significative au développement stratégique du groupe Primonial en lui permettant de compléter son offre en Asset Management financier. Nous pourrons ainsi proposer à nos clients une gamme de produits d’investissements couvrant l’ensemble des classes d’actifs clés (immobilier, actions, obligations / convertibles, structurés...) » explique Stéphane Vidal, Président de Primonial.

Au closing de l’opération, le Conseil d’Administration de La Financière de l’Echiquier sera présidé par Didier Le Menestrel, fondateur et actuel Président Directeur Général de la société. Christophe Mianné prendra la Direction Générale de La Financière de l’Echiquier tout en gardant sa fonction actuelle de Directeur Général Délégué du groupe Primonial en charge de l’Asset Management. Christian Gueugnier restera Directeur Général Délégué de La Financière de l’Echiquier.

Cette opération, qui a reçu le soutien unanime des actionnaires du groupe Primonial (Bridgepoint, Crédit Mutuel Arkéa et le management) et du Conseil d’administration de La Financière de l’Echiquier, reste soumise aux conditions suspensives d’usage, notamment le visa de l′Autorité des Marchés Financiers et l′approbation de l’Autorité de la concurrence.

L’opération devrait être finalisée avant la fin du 1er trimestre 2018.

Les conseils financiers et juridiques de La Financière de l’Echiquier sont respectivement d’Angelin & Co. et Sygna Partners. Primonial a été conseillé par Rothschild & Co, DLA Piper et Acetis Finance.