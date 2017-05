La FNAIM poursuit sa digitalisation avec le lancement d’un site dédié à la location saisonnière

La FNAIM a engagé depuis 2013 un vaste projet de digitalisation. Sur son site Internet, en un an, les consultations des fiches locations et ventes de sa rubrique de recherche immobilière ont augmenté de plus de 60%. S’adaptant aussi à l’usage du smartphone, l’application FNAIM IMMO a enregistré de son côté une augmentation de ses sessions de l’ordre de 320% depuis un an. C’est pour poursuivre cette digitalisation continue, et soutenir les acteurs d’un marché de plus en plus concurrentiel, que la Fédération lance son site entièrement dédié à la location saisonnière : http://www.fnaim-vacances.fr

Le site offre notamment une recherche - sur ordinateur, tablette ou smartphone - soit cartographique, soit traditionnelle, en fonction de la zone touristique/commune, ou des envies : « Mer », « Plage », « Bord de lac », « Îles proches ou lointaines », « Campagne », « Bien-être/Thermalisme », « Montagne », « Ski » ou « Ville » pouvant être associées à des activités de proximité ou des équipements indispensables durant le séjour. Cette nouvelle solution permet aux locataires de sécuriser leur parcours de réservation avec un professionnel de l’immobilier. La réservation s’effectue directement sur le site et la finalisation du contrat est réalisée en lien direct avec le professionnel en charge de la gestion du bien loué.

La FNAIM : la garantie pour des vacances réussies

Comme le rappelle Jean-Jacques Botta, Président de la Commission location de vacances FNAIM, « les adhérents de la Fédération traitent chaque année 370 000 contrats de location grâce à un catalogue riche de 63 000 biens proposés par 1 600 professionnels salariés et 600 agences à travers la France », offrant ainsi toutes les garanties pour des vacances réussies !

Les 5 commandements pour louer en toute sérénité :

1) S’assurer que le logement correspond à son besoin !

L’annonce idéale est bien rédigée et précise les points suivants : la localisation exacte permettant de connaître l’environnement de la location, le nombre de chambres et de salles de bains, si la cuisine est un simple coin aménagé ou une cuisine complète équipée… Outre le descriptif précis du logement, attachez de l’importance aux prestations annexes proposées : place de parking, piscine, barbecue… Pour cela, l’annonce doit être bien lue et en intégralité. Si certains de ces points sont négligés, il faut se renseigner et exiger de voir des photos, les plus récentes possibles, détaillant au maximum le bien.

2) S’assurer que le logement correspond à la réalité !

Privilégiez les annonces illustrées et claires et les offres cohérentes et réalistes : une villa pour 12 personnes avec grand jardin et piscine ne peut être louée à 300 € TTC la semaine !

3) Trouver un véritable expert local, professionnel et disponible !

La réactivité et le professionnalisme de l’interlocuteur sont primordiaux : répond-il aux questions ? est-il disponible ? réactif ? vous a-t-il bien conseillé ? Un bon contact en amont présage souvent d’une bonne qualité d’accueil sur place, à votre arrivée, mais aussi tout au long de votre séjour. Au-delà de vous remettre les clés et de vous faire découvrir votre location, c’est lui qui prodigue des conseils (informations pratiques, bons plans du moment, événements locaux à ne pas rater, etc.), et intervient en cas de souci à régler ! (un wi-fi défaillant, un four qui ne s’allume pas, un portail électrique bloqué, etc.)

4) Contractualiser, c’est la clé !

Une fois la réservation rêvée trouvée, il faut exiger la remise d’un contrat au moment du versement de l’acompte ou des arrhes. En plus des éléments essentiels (dates et durée de la location, prix, montant du dépôt de garantie), il doit contenir le descriptif détaillé du bien, sa situation exacte, le lieu et l’heure de remise des clés, le choix de souscrire ou non à une assurance annulation, etc.

5) Profiter des prestations complémentaires proposées !

Les professionnels locaux proposent souvent des prestations annexes, à prix négociés, pour faciliter votre séjour. Si ces prestations sont alléchantes et intéressantes, il ne reste plus qu’à se faire plaisir ! Les professionnels FNAIM peuvent s’occuper de la conciergerie la plus classique (mise à disposition de draps et linge de maison, kits bébés, ménage…) jusqu’aux demandes les plus atypiques (livraison du petit-déjeuner, organisation d’une soirée avec un chef à domicile, réservation des forfaits et du matériel de ski, remplissage du frigo en fonction des envies…).